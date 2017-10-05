The 69 eyes. 14 октября, RED

В Москву возвращаются «хельсинские вампиры» THE 69 EYES!

14 октября в московском клубе RED харизматичные флагманы финского рока, The 69 eyes, выступят с концертом в поддержку нового альбома Universal Monsters.

The 69 eyes – одна из самых неординарных готик-рок групп последних десятилетий, основоположники музыкального стиля goth'n'roll, авторы множества хитов, в которых эстетика и меланхолия готической культуры наиболее удачно сочетается с энергетией и драйвом рок-н-ролла.

За свой неповторимый стиль музыканты были прозваны «Вампирами Хельсинки». В разное время на музыкальный почерк группы повлияли мрачные романтики Danzig и Sisters Of Mercy, а яркие сценические повадки вокалист группы, Юрки, позаимствовал у самого короля рок-н-ролла, Элвиса Пресли, переняв его энергию и шарм.

Презентовав в 2016 году одиннадцатый студийный альбом Universal Monsters, музыканты дали большой мировой тур, который меньше чем через год после окончания был возобновлён по нескончаемым просьбам фанатов. Критики и фанаты сразу отметили каноничность последней пластинки, ознаменовавшей возвращение группы к магическому goth’n’roll звучанию альбомов начала нулевых.

На московском концерте зрителей ждут песни с нового альбома, а также лучшие хиты группы, сумасшедшие гитарные риффы неповторимое очарование финских вампиров.