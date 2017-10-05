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Lordi. 15 октября, Volta

17:35 5.10.2017
Фрагмент афиши.
Фрагмент афиши.

На концертах в Москве и Санкт-Петербурге группа исполнит песни из своего нового альбома «Monstereophonic – Theaterror vs. Demonarchy», а также классические хиты с предыдущих пластинок. 

Lordi основана в 1992 году музыкантом Томи Путаансуу, выступающим под псевдонимом Мистер Лорди. За время существования группы было выпущено восемь студийных альбомов. Самым успешным считается «The Arockalypse», включивший в себя песню «Hard Rock Hallelujah», с которой Lordi победили на конкурсе песни «Евровидение» в 2006 году. Альбом стал трижды платиновым в Финляндии и золотым в Швеции, Германии и Греции.

Финская группа Lordi знаменита тем, что выступает в масках и костюмах монстров, исполняя песни на тему ужасов.

Новый, восьмой альбом «Monstereophonic» раскрывает группу с двух разных сторон. Одна сторона пластинки записана в стиле хэви-метал 80-х, а вторая - является тематической, рассказывая историю зомби, вампира, девушки-оборотня и ведьмы. Комбинация хэви-метала и ужаса привлекает внимание СМИ и меломанов по всем миру!

Костюмы и маски — главная особенность группы. Они изготавливаются из латекса и раскрашиваются вручную Мистером Лорди. Перед каждым концертом музыканты гримируются более часа. Каждый образ, созданный музыкантами, уникален.

Во время выступлений участники группы задействуют бензопилы, мечи и черепа. Яркие шоу Lordi с множеством театральных элементов запомнятся зрителям на концертах в Москве и Санкт-Петербурге, и не оставят никого равнодушным! 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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