Lordi. 15 октября, Volta

На концертах в Москве и Санкт-Петербурге группа исполнит песни из своего нового альбома «Monstereophonic – Theaterror vs. Demonarchy», а также классические хиты с предыдущих пластинок.

Lordi основана в 1992 году музыкантом Томи Путаансуу, выступающим под псевдонимом Мистер Лорди. За время существования группы было выпущено восемь студийных альбомов. Самым успешным считается «The Arockalypse», включивший в себя песню «Hard Rock Hallelujah», с которой Lordi победили на конкурсе песни «Евровидение» в 2006 году. Альбом стал трижды платиновым в Финляндии и золотым в Швеции, Германии и Греции.

Финская группа Lordi знаменита тем, что выступает в масках и костюмах монстров, исполняя песни на тему ужасов.

Новый, восьмой альбом «Monstereophonic» раскрывает группу с двух разных сторон. Одна сторона пластинки записана в стиле хэви-метал 80-х, а вторая - является тематической, рассказывая историю зомби, вампира, девушки-оборотня и ведьмы. Комбинация хэви-метала и ужаса привлекает внимание СМИ и меломанов по всем миру!

Костюмы и маски — главная особенность группы. Они изготавливаются из латекса и раскрашиваются вручную Мистером Лорди. Перед каждым концертом музыканты гримируются более часа. Каждый образ, созданный музыкантами, уникален.

Во время выступлений участники группы задействуют бензопилы, мечи и черепа. Яркие шоу Lordi с множеством театральных элементов запомнятся зрителям на концертах в Москве и Санкт-Петербурге, и не оставят никого равнодушным!