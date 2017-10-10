Певец Николай Басков объявил об уходе со сцены

Популярный певец Николай Басков объявил об уходе в творческий отпуск.

Соответствующий пост музыкант разместил в своем блоге в Instagram. По словам артиста, к своим 40 годам он сделал очень много, и на текущий момент он потерял «видение перспективы того», что он делает.

Выход из этой ситуации Басков видит в творческом перерыве, чтобы отдохнуть и переоценить собственную деятельность.

«Мне нужно отдохнуть от самого себя, да и публике следует от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым», - заключил Басков.

Подписчики музыканта решили было, что таким образом он решил попрощаться со сценой и стали просить его не уходить. Однако артист успокоил фанатов, заявив, что планирует отдохнуть некоторое время, но полностью уходить со сцены в его планы не входит.

Ранее сообщалось о завершении карьеры певицы Ирины Аллегровой. По данным СМИ, она отменила запланированные концерты и распустила своих музыкантов. Позже представитель певицы заявил, что Аллегрова всего лишь ушла в творческий отпуск, о завершении карьеры речь не идет.

