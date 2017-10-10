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Певец Николай Басков объявил об уходе со сцены

11:50 10.10.2017
Николай Басков © KM.RU, Михаил Попов
Николай Басков © KM.RU, Михаил Попов

Популярный певец Николай Басков объявил об уходе в творческий отпуск.

Соответствующий пост музыкант разместил в своем блоге в Instagram. По словам артиста, к своим 40 годам он сделал очень много, и на текущий момент он потерял «видение перспективы того», что он делает.

Выход из этой ситуации Басков видит в творческом перерыве, чтобы отдохнуть и переоценить собственную деятельность.

«Мне нужно отдохнуть от самого себя, да и публике следует от меня прежнего отдохнуть и познакомиться с новым», - заключил Басков.

Подписчики музыканта решили было, что таким образом он решил попрощаться со сценой и стали просить его не уходить. Однако артист успокоил фанатов, заявив, что планирует отдохнуть некоторое время, но полностью уходить со сцены в его планы не входит.

Ранее сообщалось о завершении карьеры певицы Ирины Аллегровой. По данным СМИ, она отменила запланированные концерты и распустила своих музыкантов. Позже представитель певицы заявил, что Аллегрова всего лишь ушла в творческий отпуск, о завершении карьеры речь не идет.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 20:18
Гость: Алмаз

Только бы не возвращался!!! Достал !!!
Я из-за этой "святой троицы" (басков-киркоров-галкин) телевизор перестал включать по выходным дням. Эти кривляки-певуны - кошмар российского телевидения.
Вот приедут с гастролями в наш город - я соглашусь пойти на концерт только когда мне заплатят за это рублей 100 - 150 тысяч. Не меньше !!!
10.10.2017, 20:09
Гость: VICTOR

Очередной анекдот из раздела " Российская эстрада ".Как говорят " бывших разведчиков не бывает ".
10.10.2017, 19:05
Гость: *

А я уж хотел бутылочку Мадам Клико открыть по этому случаю.
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