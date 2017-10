Альбом Роберта Планта представили в Москве в атмосфере строжайшей секретности

Закрытое предпрослушивание нового альбома Роберта Планта состоялось в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер 5 октября

Постер мероприятия. Предоставлен организаторами

«Carry Fire» – одиннадцатый по счету сольный альбом и первый номерной релиз со времени выхода «Lullaby … and The Ceaseless Roar» 2014 года. В создании альбома участвовал коллектив The Sensational Space Shifters плюс несколько звездных гостей, среди которых – американская певица, вокалистка The Pretenders Крисси Хайнд, албанский виолончелист Рэди Хаса и известный музыкант Сет Лэйкман, исполняющий партии на альте и скрипке.

Российским журналистам радио ROCK FM предоставило шикарную возможность услышать «Carry Fire» за 10 дней до официального релиза. С эмоциональным вступительным словом к гостям презентации обратился программный директор радиостанции ROCK FM Евгений Штольц. Он рассказал о том, что является давнишним фанатом Планта, считает его лучшим вокалистом мира и на ура воспринимает все его релизы.

Несколько лет назад во время визита Планта в Москву Штольц с превеликим трудом договорился с организаторами о кратком интервью. На всё про всё ему дали не более десяти минут, но, как водится, Плант легко нашел общий язык с истинным почитателем своего творчества и пригласил интервьюера продолжить общение после концерта в неформальной обстановке на афтепати за бокалом отменного сидра. К сожалению, Штольц, как назло, должен был вылетать в это время в другую страну на футбольный матч, поэтому вынужден был отклонить заманчивое предложение. Об упущенных возможностях Евгений, конечно, сегодня очень жалеет и надеется, что ошибка будет исправлена во время следующего приезда Планта в Москву.

Целую лекцию прочел о творчестве Роберта Планта известный музыкальный журналист Борис Барабанов. Он отметил, что музыкант никогда не стоял на месте, в отличие от несколько застопорившегося в своем развитии Джимми Пейджа. Конёк нынешнего Планта — африканский фолк умело синтезированный с британской этникой. Помимо этого, в «Carry Fire» есть место и блюзу, и хард-року. Не стоит также забывать, что с Плантом сейчас сотрудничает Джон Бэгготт из экспериментальной электронной группы Massive Attack. Отсюда — нойзовые моменты, которые, очень ощутимы и в новом альбоме.

Впечатления от прослушивания альбома полностью подтвердили соображения Барабанова. На прощание было разыграно несколько цифровых копий альбома, которые счастливчики услышат одними из первых. Российская радиопрезентация пластинки пройдет в день ее официального релиза – 13 октября - в эфире радиостанции Rock FM. В рамках презентации слушателям будет рассказана история создания релиза.