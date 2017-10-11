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Lordi распрощаются со своими образами на российских концертах

13:47 11.10.2017
Фрагмент афиши.
Фрагмент афиши.

Финские эпатажные металлисты Lordi уже в эти выходные выступят в России.

Группа представит публике свой восьмой студийный альбом «Monstereophonic», релиз которого состоялся осенью 2016 года.

Альбом показывает группу с двух сторон в музыкальном плане. Сторона «А» — Theaterror — содержит классические для Lordi треки, в так называемом стиле хэви-метал 80-х. А вот сторона «B» — Demonarchy — является тематической и рассказывает историю зомби (The Undead Son), вампира (The Bloodsucking Count), девушки-оборотня (The She-Wolf) и ведьмы (The Witch). Часть «Demonarchy» показывает Lordi c более современной стороны, в музыкальном плане.

Прозвучат, разумеется и старые хиты, в том числе и песня-победитель конкурса «Евровидение» - «Hard Rock Hallelujah».

Костюмы и маски — главная особенность группы. Они изготавливаются из латекса и раскрашиваются вручную Мистером Лорди. Перед каждым концертом музыканты гримируются более часа. Каждый образ, созданный музыкантами, уникален. По словам менеджмента группы, российские концерты будут последними, в которых будут использоваться нынешние костюмы и декорации. В обозримом будущем финские «монстры» представят на суд публике новые, но смеем надеяться не менее эффектные образы. 

Темы: Евровидение, Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес
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