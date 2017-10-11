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Джонни Депп появился в шокирующем клипе Мэрилина Мэнсона

13:07 11.10.2017
Джонни Депп. Фото с сайта wikipedia.org
Джонни Депп. Фото с сайта wikipedia.org
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Релиз юбилейного, десятого студийного альбома «короля шок-рока» Мэрилина Мэнсона состоялся 6 октября на лейбле Loma Vista.

Диск носит название «Heaven Upside Down» («Небеса вверх дном»). Альбом содержит десять треков и, по мнению критиков, является в большей степени творческим продолжением таких эталонных работ Мэнсона, как «Antichrist Superstar» и «Mechanical Animals», нежели вышедшего в 2015-м «The Pale Emperor», сообщает «Российская газета».

В поддержку диска снято несколько броских роликов. В частности, только что вышел клип на трек «Say10», одну из главных ролей в котором сыграл большой друг и единомышленник Мэнсона Джонни Депп.

Как и в случае с другими работами Мэрилина Мэнсона, клипу присуще шокирующее содержание

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире рок-музыки
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