Российскую Национальную Музыкальную Премию вручат при поддержке «Грэмми»
Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии-2017 состоится 13 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Торжественная презентация Премии-2017 состоялась в Москве 9 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Ведущая вечера Яна Чурикова назвала имена новых Академиков Премии и поздравила их с этим назначением. В 2017 году новыми Академиками стали: Авраам Руссо, Аврора, Александр Ф. Скляр, Алена Апина, Бари Алибасов, Валерий Леонтьев, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Елена и Владимир Петрович Пресняковы, Зара, Лайма Вайкуле, Леонид Руденко, Лолита Милявская, Митя Фомин, Полина Гагарина, Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Сергей Трофимов, Тимур Родригез, Алена Свиридова и многие другие.
Центральным событием вечера стала жеребьевка, в результате которой были выбраны 15 членов Счетной комиссии - ей будет доверен контроль за ходом голосования и его результатами. Для полной прозрачности процедуры шарики из барабана извлекали все академики по очереди/ Членами счетной комиссии стали: Владимир Матецкий, Наташа Королева, Андрей Неклюдов, Владимир Шурочкин, Дмитрий Дубинский, Игорь Мишин, Лариса Рубальская, Юлия Голубева, Ольга Хармаджева, Евгений Глазов, Дмитрий Мельников, Лолита Милявская, Вадим Пономарёв, Владимир Тартаковский и Андрей Мисин.
Итоговая церемония вручения наград состоится 13 декабря 2017 г. в Государственном Кремлевском Дворце при поддержке «Грэмми». Во время проведения в фойе Кремлевского Дворца расположится привезенная из США выставка «Грэмми», отражающая развитие национальной музыкальной премии США от момента учреждения до наших дней.
Номинации Премии:
«Лучший поп-исполнитель»
«Лучшая поп-исполнительница»
«Лучшая поп-группа»
«Лучшая рок-группа, рок-исполнитель»
«Инструменталист года в классической музыке»
«Вокалист года в классической музыке»
«Композитор года»
«Поэт года»
«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»
«Лучший хип-хоп-исполнитель»
«Городской романс»
«Танцевальный хит года»
«Лучшее музыкальное видео»
«Концерт года»
«Песня года»
Российская Национальная Музыкальная Премия была основана в 2015 году Академией российской музыки. Президентом Академии является Юрий Костин. Учредители Премии - поэт, меценат Михаил Гуцериев и композитор, продюсер Игорь Крутой. В Академию входят звезды российской сцены, продюсеры, руководители музыкальной и медиаиндустрии.