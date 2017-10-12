Российскую Национальную Музыкальную Премию вручат при поддержке «Грэмми»

Церемония вручения Российской Национальной Музыкальной Премии-2017 состоится 13 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Торжественная презентация Премии-2017 состоялась в Москве 9 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Ведущая вечера Яна Чурикова назвала имена новых Академиков Премии и поздравила их с этим назначением. В 2017 году новыми Академиками стали: Авраам Руссо, Аврора, Александр Ф. Скляр, Алена Апина, Бари Алибасов, Валерий Леонтьев, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Елена и Владимир Петрович Пресняковы, Зара, Лайма Вайкуле, Леонид Руденко, Лолита Милявская, Митя Фомин, Полина Гагарина, Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Сергей Трофимов, Тимур Родригез, Алена Свиридова и многие другие.

Центральным событием вечера стала жеребьевка, в результате которой были выбраны 15 членов Счетной комиссии - ей будет доверен контроль за ходом голосования и его результатами. Для полной прозрачности процедуры шарики из барабана извлекали все академики по очереди/ Членами счетной комиссии стали: Владимир Матецкий, Наташа Королева, Андрей Неклюдов, Владимир Шурочкин, Дмитрий Дубинский, Игорь Мишин, Лариса Рубальская, Юлия Голубева, Ольга Хармаджева, Евгений Глазов, Дмитрий Мельников, Лолита Милявская, Вадим Пономарёв, Владимир Тартаковский и Андрей Мисин.

Итоговая церемония вручения наград состоится 13 декабря 2017 г. в Государственном Кремлевском Дворце при поддержке «Грэмми». Во время проведения в фойе Кремлевского Дворца расположится привезенная из США выставка «Грэмми», отражающая развитие национальной музыкальной премии США от момента учреждения до наших дней.

Номинации Премии:

«Лучший поп-исполнитель»

«Лучшая поп-исполнительница»

«Лучшая поп-группа»

«Лучшая рок-группа, рок-исполнитель»

«Инструменталист года в классической музыке»

«Вокалист года в классической музыке»

«Композитор года»

«Поэт года»

«Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу»

«Лучший хип-хоп-исполнитель»

«Городской романс»

«Танцевальный хит года»

«Лучшее музыкальное видео»

«Концерт года»

«Песня года»

Российская Национальная Музыкальная Премия была основана в 2015 году Академией российской музыки. Президентом Академии является Юрий Костин. Учредители Премии - поэт, меценат Михаил Гуцериев и композитор, продюсер Игорь Крутой. В Академию входят звезды российской сцены, продюсеры, руководители музыкальной и медиаиндустрии.