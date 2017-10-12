Найк Борзов, 14 октября, «16 Тонн»

Весной Найк Борзов отметил 30-летие музыкальной карьеры, а осенью отпразднует юбилей одного из своих главных альбомов — «Головоломки»

20 лет назад записанная на этой пластинке «Лошадка» стала самой скандальной песней своего времени. Парадоксально, но именно она и сделала Найка Борзова настоящей звездой, когда заиграла по радио и центральным каналам.

«Лошадка» была записана для первой группы Найка «Инфекция» и записана еще в 1993 году. Потом она попало на питерское радио и обрела там локальную популярность. «Я понял, что песня крутая, — вспоминает Найк. — Многие друзья говорили, что надо её в сольник вставить, а я как раз записывал альбом «Головоломка» и решил сделать более акустическую версию, которая начала крутиться на всех радиостанциях. А в 2000-м я её перезаписал в том виде, в котором её знает страна».

Другие треки остались в тени хита и на концертах звучат редко, но не в этот раз. В честь юбилея альбома Найк включит в сет-лист другие отличные песни с «Головоломки» — без преувеличения, шедевра отечественного инди-рока рубежа 90-х-нулевых.