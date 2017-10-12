]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Найк Борзов, 14 октября, «16 Тонн»

16:41 12.10.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Весной Найк Борзов отметил 30-летие музыкальной карьеры, а осенью отпразднует юбилей одного из своих главных альбомов — «Головоломки»

20 лет назад записанная на этой пластинке «Лошадка» стала самой скандальной песней своего времени. Парадоксально, но именно она и сделала Найка Борзова настоящей звездой, когда заиграла по радио и центральным каналам.

«Лошадка» была записана для первой группы Найка «Инфекция» и записана еще в 1993 году. Потом она попало на питерское радио и обрела там локальную популярность. «Я понял, что песня крутая, — вспоминает Найк. — Многие друзья говорили, что надо её в сольник вставить, а я как раз записывал альбом «Головоломка» и решил сделать более акустическую версию, которая начала крутиться на всех радиостанциях. А в 2000-м я её перезаписал в том виде, в котором её знает страна».

Другие треки остались в тени хита и на концертах звучат редко, но не в этот раз. В честь юбилея альбома Найк включит в сет-лист другие отличные песни с «Головоломки» — без преувеличения, шедевра отечественного инди-рока рубежа 90-х-нулевых.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.