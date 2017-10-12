«Звери», 17 октября, «16 Тонн»

17 октября группа «Звери» презентует восьмой по счету релиз «Друзья по палате» в клубе «16 тонн»

Название сложилось из первых строчек заглавной песни «Разум»: «Мне рассказали друзья по палате дело не в вере, а в препарате». В этом же треке Рома Зверь зачитывает отрывок из произведения Антона Павловича Чехова «Палата №6».

«Монолог доктора и пациента из «Палаты №6» читается для усиления эффекта, он очень хорошо вписался в общий смысл песни, — говорит Рома Зверь. — Сначала был придуман проигрыш без текста, который разбавлял песню. И потом, когда я задумался о видеоряде, пришла в голову мысль взять отрывок из «Палаты №6».

За музыкальное настроение песен целиком и полностью отвечает фронтмен коллектива: тут и экспрессия, граничащая с бескомпромиссностью и стремительный полу-панк, рок-н-ролл и, конечно, традиционные романтические нотки. Рома Зверь рассказал, что текст песни «Сразу» дорабатывали во время записи, громкую «Идите к черту» музыкант относит к категории «классический рок-н-ролл на одном аккорде», а вот лирический герой песни «Весело» рассказывает о загадочном состоянии человека в замкнутом пространстве.