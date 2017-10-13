Лидер «Адаптации» даровал исконно русским городам атмосферу Вудстока

Вокалист «Адаптации» Ермен «Анти» Ержанов дал серию сольных акустических концертов в рамках празднования 25-летия своей группы

Выступления прошли не только в Москве и Питере, но и в гостеприимной для музыкантов всех форматов Твери и даже в тихой Коломне, где Ержанов вообще выступал впервые. Тверь богата на концертные площадки разной вместительности, однако заведение под англоманской вывеской Big Ben имеет довольно специфическую ауру. Если добираться до клуба от района вокзала пешком, то можно увидеть сразу несколько ликов города на Волге. По пути будет вдоволь пышных купеческих особняков, депрессивных промзон, обветшалых деревянных домишек и неизбежных типовых новостроек. Часть пути пройдется пройти по пустырю, ведущему к мосту через речку Тьмаку.

Big Ben похож на американские блюзовые пабы в духе фильма «Дом у дороги». Такие заведения часто встречаются в небольших цивильных русских городках. Удивительно, что здесь бывают не только забойные рок-н-ролльные вечеринки, но и, скажем, научные конференции. Сцена с водруженной на нее живописной ударной установкой выглядит так, будто на ней базируется полноценная группа, даже если перед зрителями один человек с электрогитарой. Впрочем, для Ермена это не новость, потому что даже его сольные концерты отличаются невероятно плотным звуком и ураганным драйвом.

На пару часов Ермену удалось погрузить засыпавшую было томную барышню Тверь в атмосферу Вудстока, которым он так грезит в песне «Лето любви». Начинает свои акустики сегодня Ермен обычно с боевика «Мой город будет стоять», что само по себе для такой обстановки символично и не нуждается в особых комментариях. Правда, на общение со зрителями музыкант на сей раз был непривычно щедр. Он довольно развернуто прокомментировал смысл новинки «Акиматы просят огня», разъяснив, что «акиматы» - это органы местной власти в казахстане, а также в песне наличествует отсылка к фильму «Батальоны просят огня». А по поводу «Шиферодвинска» сказал, что он посвящен «тяжелой жизни в провинции» - и вновь излишне говорить на тему уместности данного момента...

В отличие от Твери, хоторая хоть и мозаична, но всегда богата на носящие отблеск вечности смыслы, Коломна выглядит городом упущенных возможностей. Когда-то она была для Руси стратегически важным форпостом, но теперь провинциализм в ней , похоже, окончательно возобладал. Здесь хорошо бывать если ты чувствуешь себя одиноким и намерен полностью уйти в себя. В пять вечера центральные улицы уже пустынны, древние храмы по большей части закрыты. Везде стоят таблички о бывших и будущих садов, но нигде невозможно встретить садов настоящих. Впрочем, Ермен оценил уникальную архитектуру Коломны, заметив, что у строений допетровской эпохи всегда особый шарм.

Арт-клуб «Хаммер», где проходило его выступление, базируется неподалеку от станции Голутвин. В окрестностях по вечерам то и дело встречаются потомки той самой голытьбы (голутвы), в честь которых и назван этот топос. Но концерт прошло спокойно и даже по-семейному тепло. Под песни Ермена у сцены зажигал непоседливый карапуз, который то отплясывал, то норовил занять место у микрофона. Ермен как-то признавался, что дети именно так и должны себя вести на его выступлениях, а значит всё прошло как надо. Запомнился момент, когда объявив песню «Черная месса», он тут же решил заменить ее другой. Поэтический блок тянул чуть по своему термоядерному заряду ли не на полноценный творческий вечер. А во втором отделение выделялась неисчерпаемая на творческие переосмсыления песня «Бурлаки и добровольцы» и кавер на песню «Кино» «В поисках сюжета для новой песни».

Пока рок-н-ролл колесит по славным городам, с сюжетами для новых творений проблем быть не должно!

В полном составе «Адаптация» представит свой новый альбом «Олдскул» в московском клубе «Лес» 25 ноября.