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Швыдкой окрестил рэп-баттлы ответом постмодернистов на агрессию в обществе

13:22 13.10.2017
Михаил Швыдкой. Кадр из телепрограммы
Михаил Швыдкой. Кадр из телепрограммы
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Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой полагает, что рэп-баттлы – это своего рода постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе,

Такое мнение он выразил в интервью РИА «Новости». «Я думаю, что, если рэп-баттлы существуют и вовлекают в свое пространство десятки миллионов людей, — а баттл между Оксимироном и Гнойным посмотрело порядка 25 миллионов человек, — об этом надо говорить. Нельзя сказать, что эта среда бескультурная, в баттлах много скрытого цитирования, от Гумилева до Хайдеггера. Это своего рода «игра в бисер», существующая в форме бойцовского зрелища, только все оно находится в словесной сфере. Это такой постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе».

Швыдкой объявил эти вербальные состязания своего рода терапией: «Это территория свободы, их ответ на нежелание заниматься политикой. Это все не новый фокус: когда была культурная революция в 1960-х в США, на Вудстокском фестивале, где собрались все тогдашние кумиры молодежи, уже сидели менеджеры и продюсеры телекомпаний, литературные агенты. Молодежное движение 1960-х американская система очень грамотно поглотила, превратив в бродвейские мюзиклы, голливудские фильмы, популярные книги».

Швыдкой собирается даже вынести проблему рэп-баттлов на один из культурных форумов. «Мы, высоколобые люди, с презрением относимся к поп-культуре, и это колоссальная ошибка. В мире существуют сотни миллионов людей, которые являются потребителями популярной культуры, и они ничем не хуже тех, кто ходят в Большой театр. Граница между элитарной и поп-культурой достаточно подвижна».

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Проблемы культуры в России
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