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Объявлен город проведения детского «Евровидения 2018»

13:37 16.10.2017
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Международный детский конкурс песни «Евровидение» в 2018 году пройдет в Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства об этом официально уведомил Европейский вещательный союз. Конкурс состоится в Минске в ноябре 2018 года. Организатором детского «Евровидения» выступит Белтелерадиокомпания, являющаяся членом Европейского вещательного союза.

Отмечается, что в связи с изменениями правил конкурса, телекомпания-организатор следующего конкурса может быть названа еще до начала шоу 2017 года в Тбилиси. Это сделано для того, чтобы все страны-участницы Европейского вещательного союза имели возможность подать заявку на проведение детского «Евровидения» заранее.

Ранее детское «Евровидение» проходило в Минске в 2010 году.

Темы: Белоруссия, Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в мире
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