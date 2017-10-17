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Экс-участница Pussycat Dolls рассказала о проституции в группе

15:26 17.10.2017
Pussycat Dolls. Фото с сайта wikipedia.org
Pussycat Dolls. Фото с сайта wikipedia.org

Экс-участница популярной группы Pussycat Dolls Кайя Джонс обвинила менеджмент коллектива в том, что девушек принуждали заниматься проституцией.

В своем микроблоге в Twitter певица написала, что все участницы группы «занимались сексом по приказу». «Я была не в группе. Я была в сети проституции», - заявила она.

Джонс написала, что ответственность за все это несет создательница группы Робин Антин и призвала ее рассказать правду о том, почему одна из участниц коллектива свела счеты с жизнью (речь идет о 25-летней Симон Баттл, которая совершила суицид в 2014 году).

«Расскажи, как ты морально сломала нас», - потребовала артистка. Она добавила, что никто из участниц группы не говорил об этом из-за угроз. «Меня лично предупредили, что если я расскажу, то меня найдут мертвой или с моей карьерой будет покончено», - заявила Джонс.

Pussycat Dolls существовали с 1995-го по 2010 год. Коллектив выпустил такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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