Экс-участница Pussycat Dolls рассказала о проституции в группе

Экс-участница популярной группы Pussycat Dolls Кайя Джонс обвинила менеджмент коллектива в том, что девушек принуждали заниматься проституцией.

В своем микроблоге в Twitter певица написала, что все участницы группы «занимались сексом по приказу». «Я была не в группе. Я была в сети проституции», - заявила она.

Джонс написала, что ответственность за все это несет создательница группы Робин Антин и призвала ее рассказать правду о том, почему одна из участниц коллектива свела счеты с жизнью (речь идет о 25-летней Симон Баттл, которая совершила суицид в 2014 году).

«Расскажи, как ты морально сломала нас», - потребовала артистка. Она добавила, что никто из участниц группы не говорил об этом из-за угроз. «Меня лично предупредили, что если я расскажу, то меня найдут мертвой или с моей карьерой будет покончено», - заявила Джонс.

Pussycat Dolls существовали с 1995-го по 2010 год. Коллектив выпустил такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush и Buttons.