В России пройдет первый конкурс отечественных композиторов

Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России» объявила о проведении Первого Всероссийского конкурса для профессиональных композиторов.

Как пишет агентство Intermedia, проект получил название Avanti. Он призван предоставить возможность творческого самовыражения композиторам и музыковедам разных поколений.

«Конкурс говорит о возрождении творческой активности Союза композиторов России. Он призван стимулировать творчество отечественных авторов, развивать и продвигать их сочинения, открыть новые имена композиторов из регионов, привлечь внимание широкой общественности к современной академической музыке», - рассказал композитор Алексей Рыбников.

Прием заявок на конкурс откроется 1 декабря текущего года. Первый тур состоится в марте. Сочинения лауреатов конкурса будут опубликованы издательством «Композитор», заключительный концерт будет записан «Фирмой Мелодия» с последующей международной дистрибуцией.

В жюри конкурса войдут известные российские композиторы, музыковеды, исполнители: Алексей Рыбников, Александр Чайковский, Всеволод Задерацкий, Рауф Фархадов, Рашид Калимуллин. Председатель жюри — композитор Сергей Слонимский.

Победители конкурса будут объявлены в июне 2018 года.