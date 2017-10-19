«Звери» представили новые песни и с самоиронией переработали старые
Альбом вышел аккурат к 15-летию радийной раскрутки коллектива. Об этом не говорилось специально, но мы не проходим мимо этого совпадения.
Итак, новый альбом с новым составом, годовщина раскрутки. Не было сомнений, нужно ли идти. Да, идти, послушать, посмотреть!
Было на что посмотреть. Рома Зверь, в своё время эмоциональный, сейчас более абстрагировавшийся от слушателя, притом, что песни остаются прочувствованными. Повзрослевший коллектив – и по музыке, и по текстовой составляющей, и по исполнительской.
Однако зал был набит битком, как в прежние годы. И Роман – да, он отстранился, но с соратниками он по-прежнему дарит охотно слушателю новые песни и интересно, со значительной самоиронией, перерабатывает старинные. Что и было на концерте встречено с восторгом.
Но вообще Роман такой же, как и был, не изменился. Ибо творческий посыл всё тот же. Обнародовавший 20 лет назад Илья Лагутенко произвёл эффект разорвавшейся бомбы своим оригинальным сочетанием брит-попа со странноватыми текстами, так, что после него из потенциальных соратников почти никто не смог настолько оригинально смотреться – и ко второй половине они практически поистрепались. Роман сделал ставку на сочетание брит-попа с дворовостью и отсутствие излишних красивостей. Не прогадал. В этом он вне конкуренции до сих пор. Это похвально. Потому его песни - в том числе о серьёзном – зачастую смотрятся убедительнее баллад тех, кто после «Мумий Тролля» раскрутился…
Презентация убедительная получилась. Но презентован именно миниальбом. Как предисловие будущего, собственного, альбома. Которого мы и ждём с нетерпением.
1.Разум
2.Молнии
3.Весело
4.Солнце за нас
5.Клятвы
6.Всё впереди
7.Просто такая сильная любовь
8.Корабли
9.Сразу
10.Для тебя
11.Южная ночь
12.Рома, извини
13.Напитки покрепче
14.Лапами вверх
15.Идите к чёрту
16.Капканы
17.Запомни меня
18.Игра в себя
19.До скорой встречи
Второй выход
20.Танцуй-2
21.Дожди-пистолеты
22.Районы-кварталы