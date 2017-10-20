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Кинчеву вручили престижную премию за изменение культурного облика России

12:01 20.10.2017
Константин Кинчев. Фото Ивана Кобякова с сайта alisa.net
Константин Кинчев. Фото Ивана Кобякова с сайта alisa.net
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Лидер группы «Алиса»Константин Кинчев стал лауреатом Царскосельской художественной премии.

Официальная церемония награждения состоялась 18 октября 2017 года в Императорском Царскосельском лицее, сообщает InterMedia. Музыкант получил награду за вклад в развитие искусства и культуры. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на церемонию лидер «Алисы» приехал вместе с внуком. Специально для них провели экскурсию по залам лицея. Музыкант признался, что в Царском Селе оказался второй раз в жизни. Первый был на съемках клипа на песню Юрия Шевчука «Что такое осень».

Лауреатами премии стали также актеры Юрий Назаров, Наталья Варлей, Ирина Мазуркевич и Сергей Лосев, режиссер Светлана Дружинина, автор-исполнитель Валерий Чечет и театр «Лицедеи».

Награда вручается вот уже почти четверть века (с 1993 года) тем, кто изменил культурный облик нашей страны. Официально это звучит, как «Премия за вклад в развитие искусства, культуры и укрепление международных творческих связей». Она была основана Всероссийским музеем имени Пушкина. Однако среди учредителей числится и один из великих композиторов русского рока — Сергей Курехин.

Среди лауреатов прошлых лет - Валентин Гафт, Сергей Юрский, Валерий Гергиев, Мстислав Ростропович, Дмитрий Лихачев, Эрнст Неизвестный, Евгений Евтушенко, Вячеслав Полунин, Борис Гребенщиков, Кшиштоф Занусси, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Лев Додин и многие другие.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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