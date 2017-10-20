Лидер «Кукрыниксов» узнал о своем триумфе на боевом посту

Продолжается прощальный тур группы «Кукрыниксы»

Не так давно музыканты «Би-2» назвали современное состояние русского рока «комендантским часом». Мрачно, но точнее, увы, не скажешь. Новых имен не появляется, «старички» далеко не всегда остаются на высоте, а те, кто находится в наилучшей форме, сплошь и рядом объявляют о своем распаде. «Агата Кристи», «Ляпис Трубецкой», «Смысловые Галлюцинации», «Кукрыниксы» - несть им числа. Сколько бы имен ни пополнили сей скорбный реестр, привыкнуть к этому решительно невозможно. И фанаты, пересчитывая последние деньги и смахивая скупую слезу, отправляются на прощальные концерты своих любимцев в другие города, чтобы только продлить ощущение исчезающего на глазах Волшебства.

Дата финального московского концерта «Кукрыниксов» пока не объявлена. В этой ситуации отличным вариантом было посетить 5 октября выступление команды в Калуге, причудливым образом вписавшееся в гастрольный график группы аккурат между двумя частями прощального тура. Ухоженный город с богатой купеческой и космической историей, масса достопримечательностей, сидячий вместительный зал Арена КТЗ, сцена которого помнит многих легендарных рокеров… Ну а непрерывный дождь оптимально гармонировал с настроением наиболее впечатлительных посетителей концерта.

Сет-лист был выстроен в хронологическом порядке. В отличие от концерта в честь своего 15-летия в 2013-м, когда «Кукрыниксы» нашли место и кавер-версиям, и песням на стихи Сергея Есенина, на сей раз прозвучали только хиты и знаковые вещи, но большего желать не приходилось. Единственное исключение Алексей Горшенев сделал для «Проклятого старого дома» своего брата Михаила. Лидер «Кукрыниксов» заметил на концерте, что некоторые его песни поклонники ошибочно воспринимали как посвящения брату, но пророческим в этом плане, пожалуй, оказался «Покойник» из альбома на стихи Сергея Есенина «Смерть поэта». Ну и «Черный ворон» уже воспринимается чуть ли не как авторская песня «Кукрыниксов».

«Это не беда» и «Солдатская печаль» - две визитных карточки ранних «Кукрыниксов» послужили своеобразным прологом к концерту. Перед «Дорогами» Алексей Горшенев вспомнил забавную историю о том, как, работая охранником, узнал о триумфе этой песни в «Чартовой дюжине» по «Нашему радио» прямо на боевом посту. Не миновали «Кукрыниксы» и своих экстремально-танцевальных тем из третьего альбома «Столкновение» - недаром песню «Знай» автор окрестил «знаковой для тела». Исполняя эту вещь, Горшенев особенно рьяно подначивал первые ряды на хоровое пение и с некоторой досадой заметил потом: «Не стойте – пойте! Я вас раскачиваю – «не разделить, не съесть» - а вы стоите». Публика приняла критику к сведению – и в дальнейшем от песни к песне активность масс только нарастала.

Качественный скачок, случившийся с «Кукрыниксами», начиная с альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца», Горшенев прокомментировал так: «Когда у нас появился друг-компьютер, все изменилось, на концерте вы увидите процесс эволюции рока на нашем опыте». В какой-то момент эволюция завела «Кукрыниксов» в готические дебри, что, в частности, вылилось в написание песни «Колдовство». Ее Горшенев с некоторой долей иронии объявил «пиком готической темы», но «основой альбома «Шаман»» всё же назвал немеркнущую «Звезду».

Небезынтересными оказались предпочтения «Кукрыниксов» относительно их более поздних альбомов. Например, в основной программе не прозвучало ни одной песни из пластинки «ХХХ» - и лишь на бис была сыграна «Никто» (некоторые фанаты из зала сумели заранее предугадать такой маневр). Из «Всадников света» Горшенев выбрал две вещи не на свои тексты – «ЗЛО» и «Мой Бог». Экскурс в альбом «MySelf» сопровождался не только ожидаемым «Хрустальным миром» но и недавно реанимированными «Кукрыниксами» «Зеркалами». «Артист» лишился собственно «артистических» песен, но «Вера» и «Надежда» с лихвой это компенсировали.

Любая группа, идущая к своему распаду, начинается, намертво ассоциироваться с какой-нибудь песней, где тема скорой разлуки звучит особенно пронзительно. В случае и «Кукрыниксами» это, конечно, «Обнимай», строки из которой «и вот я ухожу, и рвется между нить» сегодня слушать спокойно совершенно невозможно. Но Алексей Горшенев подсластил пилюлю, даровав в качестве эпилога «Последнюю песню» и заметив, что в таком большом зале группа в этом туре еще не выступала.

