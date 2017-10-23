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«Ногу Свело!», 26 октября, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

09:38 23.10.2017
«Ногу Свело!». Фото предоставлено организаторами концерта
«Ногу Свело!». Фото предоставлено организаторами концерта
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Столичная группа «Ногу Cвело!» находится на виду с конца 1980-х

Но обороты не сбавляет - несмотря на занятость своего неутомимого (и бессменного) фронтмена Макса Покровского, навострившегося сочинять шлягеры для артистов калибра Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона (и получать за них дипломы телепередачи «Песня года»).

Три года назад у группы вышел первый за без малого декаду студийный альбом «Съешь мое сердце», вызвавший очередной всплеск ее концертной активности и готовый получить продолжение: обнародовав пять новых синглов «Туда-сюда», «Игры с огнем»,«Судак», «Ватрушки» и «Динь-Динь», «Ногу Свело!» возвращаются в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT с презентацией очередной пластинки «Материки моей планеты».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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