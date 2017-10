Скончался наставник и экс-участник AC/DC Джордж Янг

Знаменитый рок-музыкант, участник групп The Easybeats и AC/DC Джордж Янг скончался на 71-м году жизни в Австралии.

Информация о смерти рокера появилась на официальной странице AC/DC. Музыканты и менеджмент коллектива отмечают, что без помощи и советов Джорджа Янга, скорее всего такой группы как AC/DC не существовало бы.

Джордж Янг родился 6 ноября 1946 в Шотландии. Является старшим братом Малкольма и Энгуса Янгов из AC/DC. Он получил известность, как член австралийской рок-группы 1960-х годов The Easybeats. Также знаменит как соавтор международных хитов «Friday on My Mind» и «Love Is in the Air», и как продюсер и некоторое время басист австралийской рок-группы AC/DC.