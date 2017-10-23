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«Северный Флот», 28 октября, «Театръ»

12:54 23.10.2017
«Северный Флот». Фото предоставлено пресс-службой группы
«Северный Флот». Фото предоставлено пресс-службой группы
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28 октября группа «Северный Флот» представит свой новый макси-сингл на концерте в московском клубе «Театръ»!

С момента своего основания группа «Северный Флот» выпустила несколько ярких релизов: громкие синглы, два полноформатных альбома, каждый из которых отличается уникальной смысловой составляющей, «живой» фильм-концерт «Live in Moscow».
Всего за три года существования команда уже дала более, чем 150 выступлений в городах России, Беларуси, Украины, Прибалтики и даже Франции! «Северный Флот» по праву являются выдающимися представителями российской рок-сцены, о чём свидетельствует не только их регулярное участие в главных фестивалях страны, но и лидирующие позиции в чартах iTunes и Google Play.

И осенью «Северный Флот» надвигается снова! Команда отправляется в большой гастрольный тур в поддержку своего будущего макси-сингла, предваряющего третий студийный альбом.

Запись нового релиза проходила на легендарной петербургской студии «Добролёт». Звукорежиссёром выступил Андрей Алякринский, известный по работе с группами «Сплин», Tequilajazzz, «Кирпичи», Marksheider Kunst и многими другими.
Музыканты характеризуют свежий материал, как эксперимент: он был записан в атмосфере творческой импровизации, без ориентиров на какие-либо определённые стили и направления. «Новое дыхание», чистое творчество, просто музыка, какой её видит группа. Уже сейчас можно сказать, что эксперимент себя полностью оправдал, поэтому запись третьего полноформатного альбома группы также будет проходить на «Добролёте» в тесном сотрудничестве с Андреем Алякринским.

Новый макси-сингл группы «Северный Флот» включает в себя три песни и увидит свет уже этой осенью! Большая концертная презентация релиза в Москве состоится 28 октября в обновлённом клубе «Театръ».

Специально для этого концерта команда готовит концептуальный видеоряд, поэтому фирменный звук будет дополнен мощными видеоинсталляциями на больших экранах.
  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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