На Филиппа Киркорова вновь подали в суд за плагиат

Российский певец Филипп Киркоров вновь стал фигурантом дела о плагиате.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий иск в Савеловский суд Москвы был подан адвокатом Игорем Труновым, который на этот раз представляет интересы французского автора песен Жильбера Синуэ.

Предметом разбирательств стала песня «Helwa ya Baladi», написанная для певицы Далиды в 1978 году. В варианте Киркорова данная композиция называется «Шелковая нить» и исполняется на русском языке. Истцы требуют выплаты компенсации в размере 15,5 миллиона рублей за плагиат.

Ранее Трунов уже пытался судиться с Киркоровым, представляя интересы основателя группы Space Дидье Маруани. Суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.