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На Филиппа Киркорова вновь подали в суд за плагиат

17:16 24.10.2017
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов

Российский певец Филипп Киркоров вновь стал фигурантом дела о плагиате.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий иск в Савеловский суд Москвы был подан адвокатом Игорем Труновым, который на этот раз представляет интересы французского автора песен Жильбера Синуэ.

Предметом разбирательств стала песня «Helwa ya Baladi», написанная для певицы Далиды в 1978 году. В варианте Киркорова данная композиция называется «Шелковая нить» и исполняется на русском языке. Истцы требуют выплаты компенсации в размере 15,5 миллиона рублей за плагиат.

Ранее Трунов уже пытался судиться с Киркоровым, представляя интересы основателя группы Space Дидье Маруани. Суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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24.10.2017, 21:25
Гость: Schwarzefresse

Это Фуфел который девчонок обижат ? Поделом.
24.10.2017, 21:15
Гость: МВИ

Странно,адвокат трунов похоже не сделал никаких выводов после первого провала с попыткой получить от Филиппа Киркорова деньги и снова наступает на те-же грабли. Это значит адвокат или подготовился или просто хочет увидеть свою фамилию в СМИ. Никто никогда у Фили деньги получить не имеет возможности.
В плагиате можно обвинить каждого певца или певицу,по всей планете Земля. Простое изменение ударения в стихах или интонации при исполнении и вопрос с плагиатом снимается,тоже самое относится к нотам.
24.10.2017, 20:42
Гость: Цыгане

если не украдут - умрут.
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