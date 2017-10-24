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«Чернозем» и «Кузьма и ВиртУОзы», 28 октября, Арт-салон на Невском 24 (Санкт-Петербург)

09:45 24.10.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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28 октября в питерском Арт-салоне на Невском 24 состоится совместное выступление легендарных коллективов из Сибири

Музыканты игравшие в различных совместных проектах вновь соберутся вместе – порадовать нас своим творчеством.

Легендарная группа «Чернозем» эпизодически существует с начала 1990-х, правильным регулярным образом - с 1999-го года. Степень слаженности игры - вполне профессиональная: «черноземы» с самых юных лет и с середины аж 1980-х были участники множества разных тюменских и общесибирских групп, в том числе и таких прославленных, как «Гражданская Оборона» или «Инструкция по Выживанию».
 

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