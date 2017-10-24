Игги Поп устроил фирменные безумные танцы на концерте в Москве

Масштаб фигуры Игги Попа для рок-музыки сложно переоценить.

Сам того не ведая, этот человек полвека назад придумал то, что десять лет позже назовут панк-роком. Да что панк-рок, каждый третий вокалист любой уважающей себя рок-группы что-нибудь из повадок Игги да взял. И дело тут не в музыкальной составляющей (протопанк The Stooges был ярким, но достаточно однообразным), а в том, как он ведёт себя на сцене: ни единой секунды в спокойствии, постоянный контакт с залом, до недавнего времени – прыжки в толпу – всё это характеристики идеального фронтмена, и Игги Поп это всё исполнял ещё в далёких 1960-х. На дворе потихоньку выходит на финишную прямую год 2017-й, а Игги Поп всё ещё в строю, и активно гастролирует, и вот снова приехал в Москву.

Сложно сказать, что концерту предшествовал какой-то ажиотаж, но, тем не менее, ближе к заявленному времени начала перед клубом «Stadium Live» выстроилась внушительная очередь на вход. В итоге – предсказуемых аншлаг и предвкушение праздника, с лёгким, правда, ароматом (местами) выпитых хмельных напитков.

Для тех, кто не до конца разогрелся, перед выступлением Игги было запланировано выступление открывающего коллектива. На этот раз в качестве разогрева выступила группа «Продавцы-консультанты». Ребята честно сказали, что они «отыграют полчаса и с*****ся [уйдут]», но сильно в плюс им такая честность не сыграла. Не сказать, что выступление было плохим, нет. Оно было, скорее, неуместным. Такое выступление отлично подошло бы сборному панк-концерту в каком-нибудь полуподпольном клубе, но уж точно не перед тысячами зрителей и перед Игги Попом. Оправдать команду может лишь то, что низкий уровень текстов песен компенсировалось довольно качественной инструментальной составляющей, которая, к счастью, составила две третьих всего выступления «Продавцов». Тут надо отдать группе должное – музыка, что называется, «качает».

Что же до главного героя, то его пришлось подождать порядка сорока минут – на это время публике была предложена фонограмма концерта Джеймса Брауна. но затянувшееся ожидание было сполна компенсировано уже на первой же песне – Игги начал сразу с одного из главных хитов, «I Wanna Be Your Dog». И на первой же песне спустился в зал. Не совсем в толпу, но по технической зоне прогулялся от души.

В дальнейшем Игги не раз так ходил в толпу, и каждый раз это вызывало невероятный восторг у толпы, которую перед концертом, зачем-то, поделили на две части – фан-зону и обычный танцпартер. Традиционная мера для стадионных концертов выглядела несколько инородной в, пусть и большом, очень большом, но всё-таки клубе. С другой стороны, нельзя не сказать, что такое разделение толпы положительно сказалось на её, толпы, сдерживании – только представьте, какой бардак, столпотворение и негатив царил бы, будь партер единой толпой. А так – и народу можно спокойно устроить слэм (что делалось не раз), и без давки обошлось.

А выплёскивать эмоции было на чём. Игги не стал изобретать велосипед, а построил своё выступление на хитах The Stooges, несколько разбавленными главными сольными хитами. Хотите «Search and Destroy»? Пожалуйста. «The Passenger»? Он третий с начала. «Gimme Danger»? Сразу перед ним. Полтора часа отборного протопанка, каким он должен быть – громким, прямым и жёстким. Игги Поп, традиционно обнажённый по пояс, ни на секунду не останавливался на одном месте. Все эти его фирменные прыжки, безумные танцы – всё это генерило какую-то совершенно особенную энергетику, передававшуюся в зал и возвращавшуюся через активность публики обратно артисту.

Из всего выступления Игги четверть пришлась на бисовую часть, и вот тут начались сюрпризы, которыми так ценны выступления. Сначала Игги получил в подарок огромный букет розовых роз, с которым он явно не знал, что делать (ибо держал в высшей мере неуклюже – как будто, никто никогда до этого ему цветов не дарил), а позже произошло самое прекрасное – на сцену подняли девушку, с которой Игги провёл и пропел остаток песни «Loose». Та не верила своему счастью и не хотела отпускать артиста всё то время, что была на сцене, и даже не раз обнимала и целовала. Сам Игги – это было видно – был тронут и, отчасти, растерян – ведь он такой бунтарь-безумец, а как быть безумцем, когда тебя держит и не отпускает красивая молодая девушка? Остаётся сидеть и улыбаться.

Под конец артист ещё раз прошёлся по технической зоне – надо отметить, что, как бы не шёл Игги «в народ», определённую дистанцию он постоянно соблюдал. Рук не жал, с публикой не братался. А от навязчивых фанатов музыканта отгораживала суровая охрана. Это было оправданно, так как один из зрителей, уже весьма согретый, не раз пытался прорваться к Игги, один раз на сцены и два раза в техническую зону. Такому упорству остаётся лишь поаплодировать: каждое новое фиаско не останавливало героя и он заново стремился к своей цели.

Справивший в этом году семидесятилетие Игги Поп то ли не стареет, то ли, действительно, получает силы от эмоций зала. Иначе как объяснить ту бешеную энергетику, с которой проходят его концерты. А главное, его музыка и спустя полвека, будучи достаточно простой, осталась свежей и современной. Остаётся пожелать дедушке Игги железного здоровья и побольше сил, чтобы радовать своими фирменными концертами публику, в том числе, хочется надеяться, российскую, ещё много-много лет.

Фото: Евгений Стукалин