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Новозеландская партия выплатит Эминему 415 тысяч долларов

10:07 25.10.2017
Эминем. Фото с офстраницы в Facebook
Эминем. Фото с офстраницы в Facebook

Американский рэпер Эминем выиграл суд против Национальной партии Новой Зеландии, обвиняемой в нарушении авторских прав, сообщает РИА Новости.

Речь идет о треке «Lose Yourself», фрагмент которого Национальная партия Новой Зеландии использовала в своем предвыборном ролике. Эминем подал иск о защите авторских прав весной текущего года. Компания Eight Mile Style, представляющая интересы артиста, заявила, что даже, если политики законно использовали похожую по существу композицию без слов, авторское право было нарушено.

Представители политической партии говорили, что в ролике использовался трек «Eminem esque», которая легально была приобретена в музыкальной фонотеке.

Однако суд признал, что разница между двумя песнями является «минимальной» и постановил, что Национальная партия Новой Зеландии должна выплатить 600 тысяч новозеландских долларов (415 тысяч долларов США) за нарушение авторских прав.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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