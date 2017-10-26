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Ушел из жизни любимый музыкант Владимира Путина

13:16 26.10.2017
Фэтс Домино. Фото Clive Limpkin / Getty Images
Фэтс Домино. Фото Clive Limpkin / Getty Images
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Американский пианист и вокалист Антуан Доминик Домино, более известный как Фэтс Домино ушел из жизни в Новом Орлеане.

Дочка музыканта призналась, он мирно умер у себя дома в кругу семьи, сообщает Lenta.ru. Исполнителю было 89 лет. Прощальный концерт Домино дал в 2007 году, после чего его здоровье начало ухудшаться.

Фэтс Домино считается одним из родоначальников рок-н-ролла. Его также называют первым артистом жанра R'n'B, которому удалось найти отклик у белокожей публики. Один из наиболее известных хитов в исполнении певца — Blueberry Hill. В дискографии Домино около 50 релизов, первый из которых, Rock and Rollin' with Fats Domino, вышел в 1955 году.

Фэтс Домино был одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Один из хитов Домино  — Blueberry Hill в 2010 году на благотворительном концерте исполнил Владимир Путин.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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26.10.2017, 18:29
Гость: у кого то

этот пианист любимый музыкант у другова ВИА deep purple,а по должности любимым коллективом должен быть ансамбль им. АЛЕКСАНДРОВА.....вот это мощь,которое подходит к нашей стране и искуство одновременно,а шульберты это для евроЗоны.
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