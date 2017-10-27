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Сергей Шнуров оскорбил Дмитрия Нагиева на площадке «Физрука»

13:27 27.10.2017
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
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Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров принял участие в одном из эпизодов в сериале «Физрук» на ТНТ.

Музыкант сыграл в сериале самого себя, сообщает gazetadaily.ru. По сюжету, он общается с главным героем, которого играет Дмитрий Нагиев. Олег Фомин идет на встречу с группой «Ленинград». «Фома» предлагает ввести в обиход коллектива новое матерное слово. По его заверениям, такое выражение еще никто не слышал, и оно поможет Шнуру заработать много денег.

Тем не менее, привередливому Сергею Шнурову идея не понравилась, так как в конце сцены он предлагает Фомину «ехать» по известного адресу. В Сети появилось видео этого момента.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 19:03
Гость: Алмаз

А я просто ржу в глаза матершинникам. Он матерится, а мне смешно. Он хочет испугать или что там он хочет показать своим матом, а я показываю ему, что он просто клоун. Особенно нелепо смотрятся молодые матерящиеся девицы или дети, произнося девичьим или детским голосом грубые матерные слова. Мат - не для них, мат - для неотёсанных тупых мужланов. Вот они матерятся красиво, но всё равно смешно их слышать. Просто смешно!!! Не умеешь материться - не матерись, чтобы не выглядеть глупо!!!
27.10.2017, 15:08
Гость: Сергею Шнурову

Как же надоел этот матерщиник! Один только мат, блуд и пакость от него.
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