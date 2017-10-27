Сергей Шнуров оскорбил Дмитрия Нагиева на площадке «Физрука»

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров принял участие в одном из эпизодов в сериале «Физрук» на ТНТ.

Музыкант сыграл в сериале самого себя, сообщает gazetadaily.ru. По сюжету, он общается с главным героем, которого играет Дмитрий Нагиев. Олег Фомин идет на встречу с группой «Ленинград». «Фома» предлагает ввести в обиход коллектива новое матерное слово. По его заверениям, такое выражение еще никто не слышал, и оно поможет Шнуру заработать много денег.

Тем не менее, привередливому Сергею Шнурову идея не понравилась, так как в конце сцены он предлагает Фомину «ехать» по известного адресу. В Сети появилось видео этого момента.