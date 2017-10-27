Сергей Бобунец: «Когда ты знаешь, чего хочешь - творить в одиночку легче»

Второго ноября Сергей Бобунец выступит с большим сольным концертом в московском ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Это будет первое выступление музыканта в сольной ипостаси в столице. В ожидании этого знакового события мы пообщались с Сергеем Бобунцом и выяснили, как складывается его жизнь после «Смысловых Галлюцинаций».

Сергей Бобунец

KM.RU: Год назад в интервью екатеринбургскому порталу по поводу распада «Смысловых Галлюцинаций» ты намекнул, что музыканты группы, вроде как, остаются с тобой. Почему же на «Нашествии» был представлен полностью обновленный состав инструменталистов?

- В составе сейчас Женя Никулин, с которым мы работаем по звучанию уже с 2008 года. Поэтому нельзя сказать, что всё кардинально изменилось. Преемственность присутствует. А перемены назрели давно, странно говорить о закрытии проекта «Смысловые Галлюцинации», а потом предстать в том же виде и в том же звучании. Сергей Бобунец и его команда – это новый проект, пусть мы и исполняем хиты группы «Смысловые Галлюцинации» на своих концертах.

KM.RU: Как ты подбирал музыкантов для своего нынешнего проекта, кто эти люди, чем примечательны? Вносят ли они свой вклад в сочинение песен и аранжировки?

- Я уже сказал про Никулина, прощальные песни СГ «Зверь 2» и «Последнее Признание» писались мной уже для сольного проекта. Эти песни мы делали с ним вдвоем. Он сыграл там все партии за всех музыкантов, а сейчас играет у меня на барабанах.

KM.RU: Как правило, перезагрузка музыканта, предполагает кардинальное обновление репертуара (так было, например, с Глебом Самойловым). Ты же продолжаешь делать упор на прежние песни «СГ». Это связано со страхом растерять прежних поклонников (ведь сольных пост-глюковских песен у тебя как минимум минут на 45 наберется) или с чем-то еще? И в чем тогда смысл перезагрузки?

- Я в этом вопросе иду на компромисс со своей аудиторией. Люди хотят услышать песни того периода, и они это получают. В то же время новое творчество хорошо принимают на концертах, нужен какой-то здравый баланс, мы его сейчас нащупываем, идеально должно сложится на концертах в Москве и Санкт-Петербурге 2 и 16 ноября.

Сергей Бобунец

KM.RU: Судя по «Нашествию», аранжировки «глюковских» песен заметно не поменялись, к тому же клавишные звучат в виде плейбека. Почему? Важно ли для тебя было их вообще как-то трансформировать, вписав в концепцию нового проекта?

- На самом деле звук изменился, аранжировки стали более современными, насыщенными. А то, что снаружи это кажется не сильно заметным, значит что мы как минимум ничего не испортили, некоторые музыканты в своем перфекционизме доводят старые хиты до неузнаваемости, это неправильно. Майкл Джексон говорил, что зрители купили пластинку и хотят на концерте услышать песни в том же звучании. Здесь некий компромисс: обновление в устраивающий меня вид присутствует, но это не обламывает публику, ей нравится.

KM.RU: Честно говоря, когда появились первые новости о распаде «СГ», я подумал о твоем возможном конфликте с Олегом Фельдом. Но сейчас ты исполняешь в том числе и те песни, где он соавтор. Принципиальных разногласий между вами нет или удалось по этим композициям как-то договориться?

- Не буду лукавить, этот вопрос сложный. Что касается формальной стороны вопроса, то никаких разногласий нет, мы обо всем договорились.

KM.RU: Многие знаковые песни «СГ» ты написал в соавторстве с Олегом. Не тяжело ли тебе сейчас творить в одиночку?

- Когда ты знаешь, чего хочешь - творить в одиночку легче. Точнее и пронзительней. Без оглядки на чужие мнения.

Сергей Бобунец

KM.RU: В чем принципиальная разница между «Смысловыми Галлюцинациями» и проектом «Сергей Бобунец»? Например, по отношению к «СГ» ты часто употреблял словосочетание «Уральский экзистенциализм». Сможешь ли сейчас охарактеризовать своё детище не менее ёмко, но как-то по-иному?

- Мне нравится формулировка «Романтика Настоящего». Это происходит прямо сейчас, и происходит предельно искренне. Я ставлю на эмоциональные переживания и кач. Это самые главные составляющие концертной программы.

KM.RU: На какие сольные песни ты сейчас делаешь ставку? Почему? Прозвучат ли они на московском концерте 2 ноября?

- Как я уже говорил, это будет удачная компиляция старых хитов и новых песен. Публике понравится.

Сергей Бобунец

KM.RU: Когда ждать первого альбома нынешнего проекта, каким он будет?

- Весной 2018. Меланхоличный и романтический. К работе над альбомом мы привлекаем академических и электронных музыкантов. Красиво, торжественно и вдохновляюще.

KM.RU: С удовольствием бы послушал вживую твою совместную с Чичериной программу. Планируются ли подобные выступления?

- Да, получится красивая программа. Спасибо за идею! Обязательно сделаем (улыбается).

Фото предоставлено пресс-службой артиста