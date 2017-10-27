Соломенные Еноты «Итог — Революция!»

Исполнитель: Соломенные Еноты, Название: «Итог — Революция!», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Альбомы «Соломенных Енотов» не предназначались для издания на дисках. Лидер группы Борис Усов приложил все усилия к тому, чтобы сформировать вокруг коллектива своеобразную мифологию. «Еноты» практически не выбирались за пределы своего Конькова, но умели поддерживать по отношению к себе постоянный интерес, выпуская самиздатовские журналы и устраивая одиозные акции практически на пустом месте.

К числу последних и принадлежит альбом «Итог — Революция!». Диск начинается с громкого заявления Усова о том, что группа распадается, жить ей осталось считанные дни, и новых песен можно не ждать, потому что старые еще не были должным образом записаны и изданы. Ничего из этого в действительности не произошло: альбом записали, группа развалилась лишь полтора десятилетия спустя после смерти дружественного Александра Непомнящего.

А песни... Да, возможно, они и старые, но хороши, как на подбор. Название альбому подобрано очень правильное, потому что все эти встревоженные зонги в стиле суицидального гитарного диско действительно ассоциируются с самой революционной музыкой — панк-роком, день рождения которого искрометно описывается в одной из них. Гитары громыхают, ритм-секция работает, как часы, Борис Усов самозабвенно выкрикивает свои прихотливые тексты о любимых животных и машинах в их голове, Аня Англина где-то на заднем плане старается от него не отставать. Все задорно, креативно, экстатично и зажигательно.

Усов любит петь о прерванном полете — причем неважно, длился он несколько часов или считанные секунды. Важнее то, что слушателя берут с собой, и он проникается ситуацией настолько, что упасть вниз головой в процессе предложенного трипа не читает зазорным. И некоторое однообразие подачи смущать не должно. В какой-то момент становится неважным, о чем поет Борис и какие выразительные средства для этого выбирает. Особенно пытливых отсылаем к «Пяти секундам полета» на стихи Вадима Макашенца из «Теплой Трассы», песне «99 дней», где очень «вкусно» упоминается Ленинский проспект, и финальной «Неведомой зверушке», которая всецело развеивает миф о неприятии экзистенциальными парками творчества Пушкина.