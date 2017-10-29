Kamelot. 9 ноября, Red

KAMELOT: 25 лет группе!

Одна из самых именитых групп американской power/progressive metal сцены - KAMELOT - спустя долгих 10 лет возвращается в Москву!

И повод для долгожданного концерта выбран, возможно, самый правильный - 25 лет группе. За четверть века KAMELOT проделали богатый на яркие события творческий путь, став одной из самых харизматичных и инновационных групп на мировой rock/metal сцене.

Power metal, symphonic, progressive, neoclassical - всё это прекрасно сочетается в музыке KAMELOT, которая находит признание по всему миру. Работы коллектива занимают высокие позиции в чартах, а музыканты Epica однажды выбирают для своей группы такое название, находясь под сильнейшим впечатлением от одноимённого альбома наших героев.

Хитов у KAMELOT наберётся не на один концерт, но у нас единственная возможность услышать их живьём - на юбилейных шоу в Москве и Санкт-Петербурге, в клубах RED 9 ноября и Аврора 8 ноября!

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