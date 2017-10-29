]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Kamelot. 9 ноября, Red

12:19 29.10.2017

KAMELOT: 25 лет группе!

Одна из самых именитых групп американской power/progressive metal сцены - KAMELOT - спустя долгих 10 лет возвращается в Москву!

И повод для долгожданного концерта выбран, возможно, самый правильный - 25 лет группе. За четверть века KAMELOT проделали богатый на яркие события творческий путь, став одной из самых харизматичных и инновационных групп на мировой rock/metal сцене.

Power metal, symphonic, progressive, neoclassical - всё это прекрасно сочетается в музыке KAMELOT, которая находит признание по всему миру. Работы коллектива занимают высокие позиции в чартах, а музыканты Epica однажды выбирают для своей группы такое название, находясь под сильнейшим впечатлением от одноимённого альбома наших героев.

Хитов у KAMELOT наберётся не на один концерт, но у нас единственная возможность услышать их живьём - на юбилейных шоу в Москве и Санкт-Петербурге, в клубах RED 9 ноября и Аврора 8 ноября!

Концерты открывают: Kobra and the Lotus

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки, Шоу и представления в России и за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.