Rhapsody. 2 ноября, клуб Red

RHAPSODY: 20 лет группе! Прощальный тур

RHAPSODY - итальянские герои меча и магии возвращаются в Россию!

И это будет последняя возможность увидеть и услышать мировую икону symphonic power metal в оригинальном составе - с Фабио Лионе (вокал) и Лука Турилли (гитара). Музыканты объединились, чтобы в честь 20-летия RHAPSODY отправиться в прощальное турне. По его окончании группа, ставшая одним из эталонов symphonic и fantasy metal, более никогда не будет выступать в таком "золотом" составе.

2 ноября в клубе RED - на единственном концерте в Москве - нас ждёт потрясающий концертный эпилог. RHAPSODY исполнят целиком свой легендарный альбом "Symphony Of Enchanted Lands" и усилят программу другими классическими хитами (часть которых ранее никогда не исполнялась со сцены), чтобы сделать концерт максимально убийственным.

Сомнений нет, это будет настоящая МАГИЯ. Правильное время пришло, это единственный шанс. Не упустите его!

Концерт открывают: Karma