Объявлен сбор подписей против сноса дома Янки Дягилевой

Новосибирские власти вознамерились снести дом, в котором жила Янка Дягилева.

Об этом написал в своем Фейсбуке писатель и депутат Сергей Шаргунов. «Хотят снести дом Янки Дягилевой в Новосибирске. Особое место, куда едут те, кто любит и помнит ее, поэта и музыканта»,- сообщил он.

По его словам, «этот скромный деревянный дом непременно надо спасти». Сергей Шаргунов предлагает устроить в одноэтажном доме, расположенном на углу улиц Ядринцевской и Шамшиных, музей русского рока. «Говорят, тут и Башлачев пел «Время колокольчиков», - объясняет свою задумку писатель.

В настоящее время Шаргунов написал письмо мэру города. «Уверен, что спасем», - добавил он.

Также сейчас в сети размещена петиция, под которой собираются подписи против сноса дома Дягилевой.

