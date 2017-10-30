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Объявлен сбор подписей против сноса дома Янки Дягилевой

10:43 30.10.2017
Янка. Фото с сайта yanka.lenin.ru
Янка. Фото с сайта yanka.lenin.ru

Новосибирские власти вознамерились снести дом, в котором жила Янка Дягилева.

Об этом написал в своем Фейсбуке писатель и депутат Сергей Шаргунов. «Хотят снести дом Янки Дягилевой в Новосибирске. Особое место, куда едут те, кто любит и помнит ее, поэта и музыканта»,- сообщил он.

По его словам, «этот скромный деревянный дом непременно надо спасти». Сергей Шаргунов предлагает устроить в одноэтажном доме, расположенном на углу улиц Ядринцевской и Шамшиных, музей русского рока. «Говорят, тут и Башлачев пел «Время колокольчиков», - объясняет свою задумку писатель.

В настоящее время Шаргунов написал письмо мэру города. «Уверен, что спасем», - добавил он.

Также сейчас в сети размещена петиция, под которой собираются подписи против сноса дома Дягилевой.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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