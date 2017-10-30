Непрошеная гостья российского шоу-бизнеса (памяти Натальи Платицыной)

В этом году исполнилось 30 лет с момента создания одной из самых недооцененных отечественных групп – «07»

«Эй, зажгите свечи, встаньте под образа, в этот священный вечер откроются глаза»; «Лети, душа моя» – ретроманы, собирающие по крупицам образчики отечественного рока и качественной поп-музыки, наверняка помнят эти строчки. Возможно, что эти две песни, принадлежащие одной и той же певице, до сих пор помнят менее взыскательные слушатели. Только это – всё. Остальное для подавляющего большинства из сотворённого Натальей Платицыной – это тайна, покрытая мраком.

Между тем, для отечественной музыки она – певица, поэт, композитор с коллективом единомышленников «07» (семёрка в названии – это очень значимый символ!) – сделала не меньше, чем Жанна Агузарова (первейшая ассоциация – именно с ней), или Настя (та, что Полева), или Янка Дягилева. Только, чтобы это осознать, необходимо ознакомиться с творческими вехами от и до, насколько это возможно.

И вот здесь мы уже сталкиваемся с одним фактом, неприятным для исследования. Безымянный дебютник Натальи и её коллектива «07» не издавался ни на винилах, ни на кассетах, ни на дисках. Вышел только магнитоальбомом. Единственная песня оттуда, просочившаяся в массы, – это «Спящие звёзды» (доступна в сети под названием «Девочка в чёрном»), как будто спета Жанной Агузаровой в стиле группы «Пикник» или даже из репертуара коллектива и взята (причём Шклярский от собственного исполнения отказался). Таки да, песня эта, правда, не собственного сочинения, но автор не Эдмунд Шклярский, а Андрей Барбашов, на тот момент участник «07»[1].

К счастью, мне удалось раздобыть и прослушать дебютник (он же дебютный концертник) 1987-1988 года – товарищи, это бомба! Тем, кто с грустью вспоминает «Агату Кристи» на раннем этапе, или «Наутилус Помпилиус», или тот же классический «Пикник», или бунтарскую «Алису», или «Звуки Му», всю эту новую волну, – придётся впрок! Песни проблемные, от социальной лирики до интима, завершается рок-н-ролльным угаром. Иной раз кажется, что Вадим Самойлов участвует в записи «Движения вниз», что в некоторых песнях поёт Вячеслав Бутусов, хотя, конечно, ошибочно это ощущение. Всё исполняют Платицына и полноправные на тот момент вокалисты.

Любопытно, что бас-гитарист Владимир Сушко не выступал на этом альбоме в качестве автора песен. Основной материал писал уже упомянутый клавишник коллектива Барбашов, кое-что добавили Наталья, саксофонист Владимир Волков и гитарист Сергей Морозов. Все те, кто после записи дебютника уйдёт кто куда.

Второй же магнитоальбом «Исповедь», с которого и начинается авторский тандем Сушко и Платицыной, так и ушёл в неизвестность. Но, видимо, потеря эта уже невелика, потому что песни с него распределились по винилам («Зажгите свечи» и «Воля зовёт за собой» 1991), кассетам и дискам («Душа» 1995, «Непрошеная гостья» 1997). В них мы уже видим мягкий отход от рок-н-ролльного радикализма к романтике. Платицына для нас ведёт повествование уже как не скрывающая собственной набожности мастерица народного жанра былин, сказительница – именно потому то, что она и Владимир Сушко стали создавать, воспримет легко и православный, и язычник, и агностик, и даже атеист. Можно понять тех людей, что в шоке находятся от идеологических трансформаций музыкантов Константина Кинчева и Петра Мамонова или Никиты Михалкова или Ивана Охлобыстина. Почему по отношению к ним может у слушателей и зрителей на интуитивном уровне возникать «не верю» – объяснимо. Отталкивать может сама подача. Надрыв. Самовыставление. Тогда как вера, религия является личным делом человека. Так вот такого не было у Натальи изначально. Она настолько органично от радикализма перетекла к народничеству и религиозности как составной части, что ни в одном произведении не упоминается христианская символика, вместо этого обобщённые образы, как будто извлечённые из старинных былин и сказок. Все песни воспринимаются как авторские псалмы да притчи, очень красивые, сделанные с чувством, с толком, с расстановкой. В том числе это «Отгуляла ночь» да «Хулиганка-дочь», песни, указывающие на бунтарское прошлое и оформленные как … «Ой то не вечер» в несколько «подперченном» варианте.

Из остального рекомендованного к прослушке – «Красное – чёрное», «Я приглашаю», «Полуночный пирог», «Старик», «Дерево», «Улыбнись», «Тебе, музыкант!», «Гроза», «Ой да по дорожке», «Солнечный изгой» – а лучше отслушайте всё от и до. Новая волна, фолк, регги, просто рок. В вашем сознании промелькнут в ассоциативном ряду Линда и Лика Стар, Пелагея..!

(Это не говоря уже о Пугачёвой и Орбакайте, взявших в свой репертуар её песни).

Детальное исследование её творчества должно привести неизбежно к мысли, что сравнение её с Агузаровой поверхностно и некорректно. Агузарова напориста, экспрессивна, Платицына – завораживает мягкостью, интимностью. Общего разве что атмосфера не от мира сего.

Так Наталья на протяжении долгого времени и дарила благодарному слушателю свои песни, преисполненные любви, тепла, родительского и сестринского назидания. До самого последнего.

Увы, родившаяся в сакральный для многих день 7 ноября 1971 года (годовщину Великой Октябрьской Социалистической революции), в сакральный же день и ушла. 21 января 1999 года (спустя ровно 75 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина), как раз накануне раскрутки последней волны нашего рока, – но, в отличие от него, так и не сумела со своими коллегами из «07» (заветная, повторяю, семёрка!) произвести собственной революции в умах. Увы. Её старания не были оценены по достоинству в мире богемы, для которой она оказалась той самой непрошеной гостьей из одноимённой композиции. Считавшиеся флагманами продвинутой музыки «Максимум», «Наше Радио» или «Радио рокс» ничего не сделали для популяризации её творчества, притом, что оно, в принципе, «форматнее», чем то, что делали Дягилева или Башлачёв, чьи песни временами крутились по «Нашему» при Михаиле Козыреве.

Наталья была «утоплена» медиамагнатами уже при жизни. Факт! Но – это не всё.

В её творчестве изначально содержалось нечто, что тормозило возможность её выхода на первый план даже с условием подобающей раскрутки. То есть её жанр был в чём-то обречённым на изначальном уровне. Трагедия? Нет, не совсем!

Таких имён, и живых, и мёртвых, что не в состоянии, при имеющихся достоинствах, выйти дальше второго-третьего плана, массы. Любой жанр в любой стране берём – и видим артистов, не настолько востребованных в сравнении с их топовыми коллегами.

И эта черта коллектива «07» подтвердилась уже после смерти Платицыной. Послушайте, пожалуйста, пластинку «Избранное» 2006 года. Несмотря на смерть Натальи, очень яркой личности, лидера, музыканты не опустили руки и спели самый лучший материал легендарных времён, не постеснялись продемонстрировать две новые добротные композиции и завершили подборку посвящением Музыканту. Основные вокалистки – Саша Даль и Анастасия Коржавина. Музыка была серьёзно сдвинута к актуальному альтернативному року (инди, брит-попу, пост-гранжу), то есть женскому мейнстриму. И всё равно коллектив так и не вписался в число массовых (да и не ставил подобных себе целей).

Перспектива ансамбля? Возможно, что творчество продолжится, Владимир Сушко давал обещание[2]. Очень на это надеемся, ибо, как бы ни было, отсутствие такой музыки – катастрофа!

Владимир и соратники, пожалуйста, возвращайтесь с новым добротным материалом! И извлеките, пожалуйста, из небытия ваш дебютник, уважаемые, нельзя такого стесняться!

[1] http://www.liveband.ru/band/occasion/pr

[2] http://nworker.ru/2015/01/05/3816.html