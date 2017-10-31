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Лев Лещенко удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

13:46 31.10.2017
Лев Лещенко. Фото с сайта kino-teatr.ru
Лев Лещенко. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Лев Лещенко получил орден «За заслуги перед Отечеством».

Соответствующий указ о награждении артиста, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает InterMedia.

«За значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Лещенко Льва Валерьяновича — артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), президента Культурного фонда Льва Лещенко», — говорится в указе.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Награды и премии в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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31.10.2017, 17:36
Гость: Зритель

Конечно, Лев Валерианович заслужил эту награду. Наши поздравления!
Только вот все время возникает такой вопрос, а что заслуги перед Отечеством только у музыкантов-поэтов-актеров-спортсменов? Муз.конкурсы заполонили телевизионные экраны. А остальные люди, стесняюсь спросить, не работают, у них нет вообще никаких заслуг? Когда будут награждать настоящих тружеников??? Простых людей, как раньше.
31.10.2017, 16:24
Гость: Ray Bloom

И что это за заслуги такие горлопанить на всю страну.
31.10.2017, 15:14
Гость: ***

Лев Валерианович! Примите, пожалуйста, мои поздравления. Здоровья Вам, хороших песен и, конечно, долгих лет жизни на радость нам. С уважением к Вам.
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