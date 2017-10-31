Лев Лещенко удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»

Лев Лещенко получил орден «За заслуги перед Отечеством».

Соответствующий указ о награждении артиста, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает InterMedia.

«За значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Лещенко Льва Валерьяновича — артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), президента Культурного фонда Льва Лещенко», — говорится в указе.