«Золотая Горгулья», 2 ноября, «16 Тонн»

«Золотая Горгулья» — это всегда интриги, сюрпризы и шоу, которое часто идет не по плану и которое никогда нельзя предсказать заранее

В этом году все гости увидят на одной сцене самых разных артистов — аудиотеррористов IC3PEAK, по-грузински обаятельных Mgzavrebi, рэп-нигилистов Anacondaz и прекрасных романтиков из группы «Свидание». А еще здесь появятся звезды радиоротаций — IOWA и Loc-Dog, молодые герои новой русской волны — «Электрофорез», вечно юные 5nizza и даже британский гость Джон Грант (говорящий на русском не хуже нас с вами). Открывать церемонию мы доверили Сюзанне — певице с волнительным голосом, чей хит «Равнодушие», исполненный вместе с группой «Мальбэк», покорил и YouTube, и сердца слушателей. Своей гипнотической смесью нового R&B и стильной электроники Сюзанна меняет отечественную поп-музыку прямо сейчас — и, согласитесь, лучше увидеть это первыми, чем читать об этом в пресс-релизах.

Номинаций у «Горгульи» четырнадцать. Приходите и узнайте, кому они достанутся. Ведь никто не спорит, что в сегодняшней музыкальной России есть настоящие «Легенда», «Независимый музыкальный проект», «Хип-хоп исполнитель», «Промоутер», «Электронный проект», «ВИА», «Музыкальное СМИ», «World Music», «Рок-группа», «Экспериментальный проект», «Поп-группа». Бонусом к российским профи – лучший «Иностранный исполнитель».