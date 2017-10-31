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КняZz, 3 ноября, «16 Тонн»

16:45 31.10.2017
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Акустические концерты Андрея Князева — это уникальная возможность для поклонников «Короля и Шута» и «КняZz» оценить любимые песни в новом музыкальном формате, а также услышать редкие композиции, которые обычно не входят в программу электрических концертов

Эти камерные выступления Князя особо ценятся слушателями из-за домашней атмосферы и отсутствия дистанции между зрителем и Артистом. Такие концерты сродни квартирникам, где каждый чувствует себя полноправным участником происходящего.

Традиционный формат подобных мероприятий — это акустическая гитара, скрипка, вокал и бэк-вокал.

В этом году в сет-лист акустического концерта добавятся песни из нового альбома группы «КняZz» — «Узники долины снов». Разумеется, основой программы по-прежнему станут нетленные хиты, которые публика любит не только слушать, но в буквальном смысле исполнять вместе с Князем дружным хором!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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