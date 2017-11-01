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Певица Селена Гомес была объявлена женщиной года

11:24 1.11.2017
Селена Гомес. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Селена Гомес. Фото с офстраницы певицы в Facebook
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Авторитетное музыкальное издание Billboard назвало обладательницу звания «женщина года»: ею стала Селена Гомес.

Официальная церемония награждения состоится на ежегодном торжественном ужине Women in Music 30 ноября 2017 года в Ray DolbyBallroom в Лос-Анджелесе, сообщает InterMedia. «Селена не только занимает высшие строчки в чартах, но вдохновляет молодых женщин по всем миру, - заявил президент The Hollywood Reporter-Billboard Media Group Джон Амато. – Он никогда не боится говорить от своего имени и использует все возможные ресурсы, чтобы помогать людям. Мы рады назвать ее «Женщиной года 2018»».

27-летняя певица и актриса присоединилась к большому списку обладателей этого звания, среди которых Леди Гага, Тейлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферджи, Бейонсе и прошлогодняя победительница Мадонна. Другие лауреаты «женских» премий Billboard, в том числе и в области музыки, будут объявлены позднее.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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01.11.2017, 13:33
Гость: Юляша

Хто ето ???
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