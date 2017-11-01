Певица Селена Гомес была объявлена женщиной года

Авторитетное музыкальное издание Billboard назвало обладательницу звания «женщина года»: ею стала Селена Гомес.

Официальная церемония награждения состоится на ежегодном торжественном ужине Women in Music 30 ноября 2017 года в Ray DolbyBallroom в Лос-Анджелесе, сообщает InterMedia. «Селена не только занимает высшие строчки в чартах, но вдохновляет молодых женщин по всем миру, - заявил президент The Hollywood Reporter-Billboard Media Group Джон Амато. – Он никогда не боится говорить от своего имени и использует все возможные ресурсы, чтобы помогать людям. Мы рады назвать ее «Женщиной года 2018»».

27-летняя певица и актриса присоединилась к большому списку обладателей этого звания, среди которых Леди Гага, Тейлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферджи, Бейонсе и прошлогодняя победительница Мадонна. Другие лауреаты «женских» премий Billboard, в том числе и в области музыки, будут объявлены позднее.

