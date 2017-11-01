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25/17, 4 ноября, Stadium

17:16 1.11.2017
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
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4 ноября команда представит в столице свою новую пластинку «Ева едет в Вавилон»

Группа «25/17» уже 4-го ноября представит в столице свою новую программу, посвященную альбому «Ева едет в Вавилон». Андрей Бледный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о концерте читайте только на НСН.

«Свет будет, звук будет, мы будем, гости будут. Мы надеемся, что все, кто принимал участие в записи нашего альбома, будут с нами на одной сцене 4 ноября в «Стадиуме». Ну, то есть, на данный момент вроде все подтвердили свое участие, но могут же случиться какие-то непредвиденные, как говорится, обстоятельства», - отметил артист.

После Московской презентации, тур группы «2517» в поддержку альбома «Ева едет в Вавилон» продолжится. Команда отправится в Челябинск, Омск, Тюмень и 25 ноября приедет в Санкт-Петербург.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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