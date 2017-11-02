Кипелов примирил имперскую Россию с советским периодом

Презентация нового альбома группы «Кипелов» «Звезды и Кресты» состоялась в московском клубе Stadium 27 октября

Валерий Кипелов. Фото Екатерины Безродных © KM.RU

С каждым годом Валерий Александрович Кипелов производит все более отрадное впечатление. Сейчас это степенный умиротворенный человек, который обладает безупречным художественным вкусом, взвешенным здравым взглядом на текущее положение вещей и терпимостью по отношению к людям, о которых никогда не старается говорить плохо.

Единственным серьезным недостатком его группы всегда оставалось то, что она никогда не отличалась особой плодовитостью. Но это отчасти искупалось красиво изданными коцертниками и синглами, а также спасительной самоиронией певца, который любит с улыбкой рассказывать в интервью об однажды увиденном в интернете демотиваторе с собственным ликом и «утешительной» надписью: «Песен нет, но вы держитесь».

Естественно в такой ситуации, факт выхода нового альбома не мог не приковать всеобщего внимания к группе! Тем более, у пластинки, получившей емкое название «Звезды и Кресты» очень привлекательная концепция: дескать, хватит делить жителей России на своих и чужих, и вообще пора понять, что нам могут быть одинаково дороги звезды и кресты — советская и имперская Россия. Самые умные наши современники, вроде Захара Прилепина, Александра Проханова и Вадима Самойлова закономерным образом пришли к тому же самому.

И во время пребывания Кипелова в «Арии», и после него коллектив практически никогда не играл целиком новых альбомов на презентациях. В этом смысле Валерий является наследником «арийцев». В сет-лист презентации «Звезд и Крестов» по непонятным причиинам не вошли две песни - «Жажда невозможного» и «Темная башня». Зато именно в Москве впервые в туре была сыграна «Дама Пик».

К некоторым песням Кипелов припас ценные комментарии. Так, выяснилось, что «Белый ад» был создан по мотивам рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни», а в эпической «Косово поле» отразилось старинное поверье, что души погибших воинов превращаются в черных дроздов. На концерте и на альбоме «Ковово поле», в отличие от урезанной радооверсии прозвучала целиком. Но не будем обижаться на радийщиов. Ведь, как сообщил на концерте певец, новинка «Ледяной дождь» возглавила хит-парад на «Нашем Радио».

Разумеется, концерт не был бы полон без таких ярких песен из предыдущих альбомов, как «Вавилон», «Власть огня» и «Дыхание тьмы». «Арийский» материал Кипелов давно особо не эксплуатирует, но в «Стадиуме» после внушительного перерыва на правах соавтора мелодии исполнил «Возьми мое сердце». И это было незабываемо! А «Грязь», «Следуй за мной», «Беспечный ангел» и «Воля и разум» были представлены напоследок в режиме попурри. Отметила группа на концерте и 20-летие с момента выхода на диске песни «Я свободен».

Впечатления от концерта усилил инструментальный номер от Владимира Молчанова, Александра Манякина и Алексея Харькова, а также огненное шоу.