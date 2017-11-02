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«СерьГа», 4 ноября, «Мумий Тролль Music Bar»

18:08 2.11.2017
Сергей Галанин. © KM.RU, Евгений Стукалин
Сергей Галанин. © KM.RU, Евгений Стукалин
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Группа «СерьГа» на ближайших концертах планирует представить зрителям два новых видео. Сергей Галанин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио».

«У нас будет концерт в Москве 4 ноября. Там, я думаю, мы будем презентовать два клипа, которые были приготовлены уже давно. Это видео - на песню «Солнечный чародей» и «Так, только так» ( дуэт с ГилZзой). Уже пора их как-то пустить в народное плавание, пусть люди смотрят. И, кстати, когда в Санкт-Петербург поедем, думаю, там тоже сразу покажем эти клипы. Второго ноября у нас выступление в «Космонавте»,- пояснил НСН артист.

На прошлой неделе в «Чартовой дюжине» на «НАШЕМ радио» стартовала песня группы «СерьГа» «Я люблю поезда» с альбома «Приметы». Удастся ли треку попасть в чарт узнаем в пятницу в семь часов вечера.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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