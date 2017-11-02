Первый канал обнародовал ведущих артистов новогоднего огонька

Руководство Первого канала подвело итоги голосования «Твои звёзды на Первом».

Исследование проводилось в социальной сети «Одноклассники», голосование завершилось в ночь с 30 на 31 октября 2017 года. 30 артистов, набравших наибольшее количество голосов, будут приглашены на съемки новогоднего шоу, сообщает InterMedia.

Лидером рейтинга стал Григорий Лепс, набравший 68.238 голосов. За ним следуют Ани Лорак, Наргиз и Полина Гагарина, получившие более 40 тысяч голосов. В тридцатке народных избранников также оказались «Ленинград», «Руки вверх», Burito, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Баста и др. При этом весьма велики шансы, что в новогоднем эфире зрители не увидят «Серебро» и Наргиз — в октябре Максим Фадеев заявил, что его артисты не будут участвовать в съёмках.

В голосовании приняли участие 1,3 млн человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Проект охватил самые разные сегменты аудитории, в том числе молодых пользователей: так, 10% голосов за любимых артистов отдали люди до 18 лет, при этом порядка 50% проголосовавших пользователей – младше 35 лет. Самым активным регионом по числу голосов стала Москва: 15% голосов отдали жители столицы. «Для нас было важно дать разным людям возможность выбрать своих любимых артистов, — говорит Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники». — В шорт-лист попали музыканты, популярные у различных сегментов аудитории: совсем молодые звезды и уже известные участники новогодних шоу, рэперы, рок-музыканты, исполнители поп-музыки. Благодаря этому в голосовании приняли участие все активные группы аудитории «Одноклассников»: дети, подростки, молодые люди до 35 лет и пользователи постарше. В итоге топ-30 получился отвечающим интересам разных людей: смотреть новогодний эфир пользователям ОК теперь будет гораздо интереснее».

Итоги голосования:

1. Григорий Лепс (68.238)

2. Ани Лорак (48.804)

3. Наргиз Закирова (43.728)

4. Полина Гагарина (42.421)

5. Artik & Asti (39.717)

6. «Ленинград» (36.907)

7. Alekseev (35.642)

8. «Руки вверх» (33.318)

9. Светлана Лобода (31.346)

10. Алла Пугачёва (30.708)

11. Burito (30.015)

12. Валерия (28.627)

13. Баста (27.999)

14. Ирина Аллегрова (27.405)

15. Елена Ваенга (26.883)

16. Юрий Шатунов (26.877)

17. Макс Барских (25.359)

18. Егор Крид (24.813)

19. Дан Балан (21.502)

20. MiyaGi & Эндшпиль (21.110)

21. «Серебро» (20.763)

22. Стас Михайлов (20.705)

23. Натали (20.324)

24. Филипп Киркоров (20.315)

25. София Ротару (19.198)

26. «Время и Стекло» (18.435)

27. Стас Пьеха (17.694)

28. IOWA (17.598)

29. «Грибы» (17.335)

30. Слава (16.964)