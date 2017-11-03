«Северный Флот» дал достойный отпор своим ненавистникам

Презентация нового сингла группы «Северный Флот» «Время любить» состоялась 28 октября в обновленном клубе «Театръ»

«Северный Флот». Фото Андрея Луковникова предоставлено организаторами концерта

«Суровый край, непростые времена, но всё, как встарь — кормит воина война». Эти строки идеально описывают нынешнее положение вещей в России сразу на всех уровнях бытия. Помимо этого, они являются путеводной звездой для группы «Северный Флот», избравшей для себя нелегкий путь, но и к тому же — неизменно мотивирующий лозунг «Только вперед!». Соответствовать ему коллективу пока удается на все сто.

Даром терять время музыканты не привыкли, выпустив за четыре года два полновесных альбома и концертный релиз. А 28 октября в «Театре» они представили трехпесенный сингл с непривычно светлым для столь брутальной команды названием «Время любить».

Материал и впрямь приятно удивил отсутствием мизантропических настроений (по которым «Северный Флот» уже может смело защищать диссертацию) и апелляцией к семейным ценностям, которые для Александра «Ренегата» Леонтьева, судя по всему, являются по жизни определяющими. Как известно, свежие песни во многом были инициированы дочками Ренегата, приободрявшими его дистанционно в невероятно сложном туре. В «Театре» сингл прозвучал в полном объеме.

Несмотря на примиряющее название сингла, от расхолаживающей безмятежности концерт был предельно далек. Сразу же после открывающего концерта номера «Время любить» была исполнена концептуальная «Мизантропия». А «Презирать и ненавидеть» Леонтьев саркастично посвятил своим ненавистникам, с вызовом бросив, что всем ведома прописная истина «Северный Флот»» - это попса!».

К счастью, реакция зала на происходящее была предельно далека от хейтерской. В Москве традиционно происходят самые «жаркие» выступления группы — и концерт в «Театре» исключением не стал. Зрители устраивали флешмоб с подниманием вверх нарисованных сердечек на заглавной песне представляемого сингла, дружно подпевали всем без исключения трекам и покорно присаживались на корточки во время относительно спокойных «Харона» и «Поднимая знамя». Восхищенный такой реакцией Леонтьев заявил: «Всякий раз, когда мы играем в Москве, кажется, что лучше быть и не может! Правда, это не так».

От материала родственного «Короля и Шута» «Северный Флот» уже практически отошел. На концерте прозвучала лишь пара вещей из зонг-оперы «TODD» - обосновывающие созидательную мизантропию «Добрые люди» и «Счастье», созданное как раз во славу воспетых в сигле семейных ценностей. Ну и, разумеется, дело не могло обойтись без прозвучавшего напоследок «тезоименного» группе хита, давшего зрителям огромный заряд по дороге домой.