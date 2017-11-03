Вася Васин, 6 ноября, «Китайский Летчик Джао Да»

«Здесь группа Кирпичи, а зовут меня Василий, мастер слова очень сильный» – фраза, которая известна почти всем любителям музыки

Фронтмен петербургской группы «Кирпичи» Вася Васин — легенда, корифей и патриарх российского альтернативного хип-хопа, сохраняющий юношеский запал на радость публике.

Недавно отгулявшие 20-летие «Кирпичи» нынче по праву носят культовый статус, ведь, по сути, именно они одними из первых в стране (наряду с Дельфином) придумали объединить альтернативный рок с хип-хопом, да так, что несогласных с подобным кровосмешением не оказалось. Их называли флагманами молодёжной культуры 90-х, в арсенале у питерцев не один десяток забористых хитов, но, что самое главное, и сегодня команда умудряется со знанием дела выносить мозг слушателям, снимать концептуальные клипы и записывать треки на злобу дня.



Вася Васин выступает не только в рамках группы, но и сольно. Не далее как в 2015-м он вместе с группой Blues Doctors записал альбом «В ритмах синевы», а до этого выпустил ещё несколько добротных пластинок, нашпигованных язвительной лирикой.



Идеолог «Кирпичей» не устаёт радовать поклонников и сольными концертами, на которых всегда можно рассчитывать на новейшие авторские творения, рэпкор-классику группы в необычных версиях и забытые песни из лихих 90-х, которые обычно на электрических концертах не исполняются.