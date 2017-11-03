Канал «Культура» встретит Новый год с Владимиром Спиваковым

Запись телепередачи для канала «Культура» «Новый год в компании с Владимиром Спиваковым» пройдут 6, 7 и 8 ноября 2017 года на «Мосфильме».

В съемках новогодней программы примут участие звезды оперной сцены, известные музыканты, артисты балета, популярные актеры театра и кино, а также два знаменитых коллектива Владимира Спивакова – Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», сообщает пресс-служба канала «Культура». В их исполнении прозвучат известные арии и ансамбли из мюзиклов и оперетт, песни из музыкальных и художественных фильмов.

Шестого ноября в съемках примут участие оперные певцы Василий Ладюк, Вероника Джиоева, Ольга Перетятько, Анна Аглатова и актриса Екатерина Гусева. Они исполнят номера из мюзиклов «Вестсайдская история» и «Анна Каренина», оперетт «Сильва» и «Летучая мышь», фрагмент из оперы Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и многое другое. Артисты балета Светлана Захарова и Денис Родькин в сопровождения Вадима Репина (скрипка) исполнят номер из балета А.Глазунова «Раймонда».

7 ноября в записи принимают участие оперные певцы Дмитрий Скориков, Арсен Согомонян, Елена Бахтиярова, популярные исполнители Александр Коган, Елена Чарквиани, Этери Бериашвили, Иван Ожогин, Елена Назарова, актёры театра и кино Нонна Гришаева, Алексей Неклюдов, Дмитрий Ермак; музыкант Вадим Эйленкриг (труба). Они исполнят песни из известных кинофильмов, номера из оперетты «Весёлая вдова», мюзиклов «Зорро», «Mamma Mia» и «Призрак Оперы».

8 ноября на съемочную площадку придут звёзды мировой оперной сцены Динара Алиева, Альбина Шагимуратова, Дмитрий Скориков, Игорь Подоплелов, Игорь Головатенко; популярные певцы Иван Ожогин, Марк Тишман, любимые актёры театра и кино Юлия Пересильд, Евгений Миронов и артисты «Театра Наций». В их исполнении прозвучат арии и ансамбли из мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», «Волшебник из страны ОЗ», из оперетты «Фиалка Монмартра».