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В США скончался автор хита «Everlasting Love»

13:10 7.11.2017
Роберт Найт. Скриншот с Youtube
Роберт Найт. Скриншот с Youtube

В США в возрасте 72 лет скончался знаменитый исполнитель Роберт Найт, сообщает издание Tennessean.

По данным издания, музыкант умер после непродолжительной болезни.

Роберт Найт получил известность после выпуска сольной песни «Everlasting Love» в 1967 году. Композиция заняла 13-е место в престижном хит-параде Billboard Hot 100. Она и по сей день остается одной из лучших песен в стиле соул. Многие исполнители и музыкальные группы, включая U2, Love Affair, Сандру записали свои кавер-версии этого трека.

Помимо «Everlasting Love», в США у него были более скромные по популярности хиты «Blessed Are the Lonely» и «Isn’t It Lonely Together». В 1973 году Найт попал в первую десятку в Великобритании с песней «Love on a Mountain Top». В следующих десятилетиях Найт «переключил свой фокус с музыки» и сконцентрировался на карьере в области химических исследований. Работал в Университете Вандербильта.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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