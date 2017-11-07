В день столетия Великой Октябрьской социалистической революции особенно очевидно, что лучшие русские музыканты всегда были небезразличны к ее идеалам

В последние годы слово «революция» совершенно затаскано и опошлено. Поверхностные молодежные группы берут его на щит в коммерческих целях, желая завоевать себе новую аудиторию. Стоит также вспомнить недавний скандал с рэпером Птахой и певицей Алисой Вокс, написавших по заказу контрреволюционные песни. Всевозможные Майданы действительно стали тревожным сигналом того, что нового «бессмысленного и беспощадного бунта» Россия может не выдержать. Но это не значит, что нам надо отрекаться от нашего славного советского прошлого. Предлагаем вспомнить лучшие песни наших русских рок-музыкантов о революции.

Обложка альбома «Гражданской Обороны» «Солнцеворот»

1. Гражданская Оборона «Пой революция!». После расстрела Белого дома Егор Летов объявил о своей причастности к «духовной оппозиции» и затеял движение «Русский прорыв». Своеобразным манифестом стали для музыканта выпущенные в 1997 году альбомы «ГО» «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия». Вдохновенная песня «Пой, революция!» открывала второй из них. В ней отразились романтические представления творческого человека о революции, близкие к тем, что были свойственны, например, Борису Пастернаку и его герою Юрию Живаго.

В интервью газете «Я молодой!» в 1997 году Летов признался: «Я советский националист. Родина моя — СССР. СССР — это первый и великий шаг вдаль, вперед, в новое время, в новые горизонты. СССР — это не государство, это идея, рука, протянутая для рукопожатия, и слава и величие России в том, что она впервые в истории человечества взяла на себя горькую и праведную миссию прорыва сквозь тысячелетнее прозябание и мракобесие, одиночество человека к великому единению — к человечеству. Я верю, верую во Всемирную, Вселенскую революцию и готов воевать за нее и словом, и делом, как это делали мои доблестные предшественники, учителя и соратники от Достоевского до Маяковского, все те, кто всегда был против лжи, равнодушия, упадка, смерти. В 1917 году наша страна сделала первый шаг на пути к истине — не бывать ему последним!

2. Красные Звезды «Революция». Достойными продолжателями дела «Гражданской Обороны» стала группа «Красные Звезды». Ее вокалист Владимир Селиванов сотоварищи возглавили минскую фракцию русского сопротивления. Песня «Революция» схожа по настроению с летовской, только нежное отношение автора к революции ближе к Блоку, нежели к Пастернаку. К сожалению, нам не удалось найти песню в оригинале, но предлагаем вам кавер-версию на нее от группы «Ленина Пакет».

3. Адаптация «Революций не будет». Актюбинская «Адаптация» - одна из лучших современных команд, играющих в жанре экзистеницального панка. В 2003-м году ею была издана напряженная, но зажигательная компаозиция с говорящим за себя названием «Революций не будет». Тогдашнее отношение лидера коллектиива Ермена «Анти» Ержанова к теме песни было двойственным. С одной стороны, он, казалось бы выносит в тексте прбеспощадный приговор неореволюционным настроеням. С другой — ощутимо и явное сожаление по поводу того, что кардинальных изменений в нашей стране с ее извечной высокомерной столичной богемой, бесцеремонными нуворишами и «экзистенциальными дурами» ждать уже не приходится.

4. Би-2 «Революция». В пиковый год «нефтяной стабильности» наиболее чуткие рокеры - «БИ-2» и «Агата Кристи» интуитивно почувствовали грядущие катаклизмы и сочинили великолепные песни - «Революция» и «В интересах революции». В первой из них раскаявшийся бунтарь Илья Стогов зачитал отрывок о революции, пожирающей своих детей. Песня и по сей день активно играется на концертах «Би-2», нередко их открывая.

5. Агата Кристи «В интересах революции». Говоря об этой песне, Вадим Самойлов отмечал, что она как бы писалась как бы от лица мелкого закомплексованного фюрера, который, стоя на унитазе, пропагандирует свои бредовые идеи. При этом она броская и искренняя. В ней есть и критика революционных идей, но нет ноднозначных выводов, что с годами делало ее только актуальной. Недаром в итоге выяснилось, что, исполняя «В интересах революции», братья Самояловы вкладывали в нее диаметрально противоположные смыслы. «Агата Кристи» распалась, но и по сей день Вадим Самойлов играет ее на концертах со своим нынешним проектом, лишь целомудренно заменяя в тексте «целки» на «грелки».