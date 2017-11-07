Урсула Лангмайер и Виктор Ямпольский исполняют Моцарта, 9 ноября, Малый зал «Филармония-2»

9 ноября в малом зале «Филармония-2» пройдет концерт, посвященный музыке Вольфганга Амадея Моцарта

В концерте прозвучат песни и концертные арии в исполнении певицы (сопрано) из Вены Урсулы Лангмайер и пианиста, руководителя Трио имени Рахманинова – Виктора Ямпольского. Урсула – постоянный гость Зальцбургского Фестиваля, Берлинского Мартовского Фестиваля, ее знают во многих странах мира, она активно гастролирует и сотрудничает с самыми известными оркестрами и дирижерами.

«Это первый концерт нашего моцартовского цикла, который пройдет в этом сезоне в малом зале Филармонии, – рассказывает Виктор Ямпольский. – Мы пригласили Урсулу Лангмайер, известную венскую певицу, которая знаменита своей интерпретацией подобного репертуара. Урсула одна из лучших учениц фантастического Венского Баритона Вольфганга Хольцмайера, выдающегося исполнителя Моцарта, Бетховена, Шуберта. Нам кажется, что для требовательной московской публики подобный концерт должен стать неординарным событием».

В концерте принимают участие известные московские музыканты: кларнетист Сергей Петров – первый кларнет оркестра Большого Театра России и альтист Антон Кулапов – солист ансамбля Виртуозы Москвы.

В программе вечера прозвучит знаменитое трио для кларнета, альта и фортепиано KV 498, Фантазия до минор KV 475 и Рондо ля минор 511 для фортепиано.

Начало в 19:00.

Адрес концертного зала «Филармония-2»: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 1.