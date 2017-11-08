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«Монгол Шуудан» и «Красная плесень» выступят на юбилее «Сектора Газа»

12:44 8.11.2017
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Рок-фестиваль, приуроченный 30-летию группы «Сектор Газа», пройдет 10 декабря в обновленном клубе «Театръ».

В концертном  марафоне примет участие старшая дочь лидера «Сектора Газа» Ирина Клинских, участники концертного состава группы Татьяна Фатеева и Владимир Лобанов, а также близкие по духу коллективы - «Красная плесень», «Монгол Шуудан», «Х.З.», «Сектор газовой атаки» и «Чёрный вторник», сообщает InterMedia.

«Сектор Газа» был основан 5 декабря 1987 года Юрием Клинских (Хоем). Группу не слишком жаловали в столицах, зато в провинции кассеты и диски с её записями продавались рекордными тиражами, Хой называл свой стиль «колхозным панком», хотя на самом деле «Сектор Газа» экспериментировал с жанрами и пел провокационные тексты. В июле 2000 года Юрий Клинских умер от болезни печени, но альбомы группы до сих пор переиздаются.

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