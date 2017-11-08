Вадим Самойлов, 11 ноября, Stadium Live

11 ноября в клубе Stadium Вадим Самойлов даст большой сольный концерт, в рамках которого презентует новый альбом и исполнит знаковые песни «Агаты Кристи»

Вадим Самойлов - экс-лидер легендарной рок-группы "Агата Кристи", на песнях которой выросло не одно поколение слушателей. Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами. "Агата Кристи" просуществовала более 20 лет и завершила свою деятельность в 2010 году.

Грядущий альбом Вадима Самойлова - долгожданный во всех смыслах. Это его первый сольник после распада "Агаты Кристи", часть песен из него написаны для легендарной группы, известны по демо-записям "Агаты", но только сейчас получили полноценное студийное воплощение. Вадим Самойлов решил не держать в тайне материал альбома до даты релиза; каждый месяц музыкант выкладывает по одной песне с пластинки, так что многочисленные поклонники еще до концерта смогут познакомиться с материалом альбома.

Кульминацией станет презентация диска: на масштабном концерте в самом большом столичном клубе Вадим Самойлов исполнит как свежий материал и композиции из сольных проектов, так и, разумеется, песни легендарной "Агаты Кристи". А за постановку шоу будет отвечать легендарный режиссер-клипмейкер Виктор Вилкс.

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