Алексей Кортнев на премии «Золотая Горгулья» солидаризовался с американскими пролетариями

Второго ноября в клубе «16 тонн» состоялась ежегодная XVIII церемония вручения премий за вклад в развитие музыки под названием «Золотая Горгулья»

Ведущими на этот раз были Александр Ревва и певица Нюша. Однако еще задолго до открытия церемонии у собравшихся зрителей и слушателей была возможность пообщаться с журналистами, рассказать о том, с какой целью пришли, что известно о номинантах, кто в итоге должен оказаться победителем (правильный ответ таков ­– победители все).

Примерно в 20.20 владелец клуба Павел Камакин официально объявил об открытии и на сцену вышли коллектив «Мальбэк» и певица Сюзанна. То, что они устроили на сцене, никакому описанию не поддается. Запредельная самоотдача, восточные интонации в голосе (что же, она девчонка крымская, неудивительно) зал порвали. Притом, что, строго говоря, материал простоватый, незамысловатый. Но как звучит!

Единственное что – простите, но фонограмма. Традиционная проблема музыки. При исполнении одной песни вокалистка запнулась, и в этот момент каждый слушатель, если он слушатель внимательный и въедливый, а не потребляющий всё подряд, обнаружил, что музыканты выкладываются-то под фонограммку. Надеемся, что эта осечка им пойдёт впрок и не повторится!

А что же касается непосредственно церемонии награждения, то… на мой взгляд, нет никакого смысла брать и разжёвывать всё, как было, потому что этим и занимаются наперебой различные СМИ.

Но премия – это фон. Существенно важно совсем иное – что «Золотая Горгулья» – это ежегодный праздник смеха, шутки. Карнавальная ночь. Спектакль. И сама по себе премия заведомо шутливая как один из элементов спектакля.

А на эти спектакли есть смысл хотя бы иногда ходить, потому что именно там музыканты проявляются в истинном амплуа, а не в том, в каком они изображаются в различных интервью с их рассуждениями на тему в том числе политики.

Так, Павел Камакин в своё время был вокалистом коллектива «Парабеллум». Кто сейчас помнит песню, что «это ничего не значит»? Да, увы, группа многообещающая так и не состоялась, но Павел нимало не комплексует, довольствуется ролью скромного менеджера и радушного владельца гостеприимного клуба и даже может сейчас спеть чисто ради хобби, что он и сделал на церемонии, что-то спел на английском.

Или ещё один владелец «16 тонн» Вячеслав Петкун из «Танцев Минус», похоже, уже утративший интерес и к творчеству, и к политическим тусовкам (а то бегал он от «Единой России» к компашке Навального). И сам по себе он уже не тот герой нашего варианта брит-попа с характерным имиджем, больше похож сейчас на … обыкновенного нашего мужика, бородатого, неопрятного, но добродушного. Исполнил «Город-сказку», тряхнул стариной. Убедительно!

Награждённый за неповторимость Алексей Кортнев спел написанную в США песню 1946 года «16 Tons», получившую популярность после 1955 года. Песня о труде шахтёров. Вот так Алексей, у которого во время интервью проскальзывают критические высказывания об СССР (серьёзные ли – ещё вопрос) солидаризовался с американским пролетарским гимном.

Актёр Михаил Ефремов, тот самый гражданин поэт. Вы уверены, что он правда против Путина выступает, как это нам преподносится? Что-то вот незаметно этого было на церемонии. Иронизировал и отшучивался – да, и не более.

А Семён Слепаков, по телемосту передававший привет … из КНДР?

Актёры, актёры, актёры… Отрабатывающие оплаченную роль. И это нормально. Только чтобы наглядно убедиться в этом, нужно вам, дорогие товарищи, не по сомнительным тусовкам «оппозиционеров» и «патриотов» прохаживаться (разве это не проходили мы уже в виде «полемики» «западников» и «славянофилов»?), а по праздникам души, как «Золотая Горгулья».

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«Содержание» спектакля – в том то всё и дело, что оно ничего кроме конспективного изложения не заслуживает. Кто исполнял кавер-версии, кто собственный материал. Судьба у всех сложится по-различному. Всё это можно рассказывать до бесконечности. Просто все награждённые в номинации новички получили шанс самореализоваться, ветераны – напомнить о себе в очередной раз. А победила дружба, как это изначально и предполагается. Это и есть основной смысл данной церемонии.

PS. Уже ближе к концу карнавала взял интервью у постоянной посетительницы церемонии и клуба вообще, Ксении, 27 лет. Ходит в клуб с 16 лет, премию обожает, поскольку невероятно необычная. Вот так.

Да, и после премии получилось перекинуться парой слов с Найком Борзовым. Собеседник прекрасный, интересный и скромный.