Валентин Стрыкало, 11 ноября, Известия Hall

Одиннадцатого ноября в «Известия Hall» состоится концерт группы «Валентин Стрыкало»

Группа «Валентин Стрыкало» была основана в 2010 году солистом Юрием Капланом, прославившимся в интернете в роли наивного провинциального парня «Валентина Стрыкало из села Бурильцево». Его ироничные видео-обращения к звездам шоу-бизнеса, выложенные на портале Youtube, стремительно набирали миллионы просмотров, а вымышленный персонаж Каплана вмиг обрел признание авторитетных СМИ: «Forbes» включил его в первую тройку артистов, прославившихся в интернете, «Русский пионер» назвал Стрыкало главным голосом поколения WEB 2.0., а «GQ» удостоил звания самого модного тренда года. Многие федеральные каналы заговорили о самородке, а хиты «На Кайене» и «Наше лето» вышли в радиоэфир.

В 2011 году «Валентин Стрыкало» были награждены премией Золотая горгулья от клуба «16 тонн» в номинации «Лучший ВИА года». Головокружительный тур группы по регионам России в 2016 году в поддержку нового альбома "Развлечение" - прямое доказательство музыкантов их популярности и востребованности.

У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса

1. Как называется песня, в которой поется о герое, катающемся на дорогом автомобиле по одному из украинских городов?



а). «Серёжа»

б). «Кайен»

в). «Наше лето»



2. Из какого села родом герой Юрия Каплана, Валентин Стрыкало?

а). Бурильцево

б). Степанчиково

в). Ромашково



3. В каком году вышел первый альбом группы?

а). в 2013 году

б). в 2017 году

в). в 2012 году

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 10 ноября

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.